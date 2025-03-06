Крик души экоактивистов: власти Мангистау бездействуют в спасении тюленей

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Бахытгуль Жаксылыкова подчеркнула, что тюлени, вышедшие на берег в Тупкараганском районе, вблизи месторождений Каражанбас и Бузачи, это уже не единичные молодые особи, случайно забредшие на сушу, как предполагалось ранее, а десятки животных, осознанно покидающие море.

По словам очевидцев, некоторые тюлени, которых на пикапах доставили обратно к морю, отказались возвращаться в воду и снова направились в сторону суши. Почему уполномоченные органы никак не реагируют? Каспийский тюлень уже пять лет внесён в Красную книгу! Поэтому в спасательных бригадах должны участвовать участковые полицейские, инспекторы природоохранной полиции и рыбоохраны, представители районных и областных акиматов, местные рыбаки и экоактивисты. При каждом случае спасения или гибели тюленя необходимо составлять официальный акт с фото- и видеоподтверждением. Но этого не происходит. Только люди в униформе нефтяников вывозят живых тюленей к морю, — заявила Бахытгуль Жаксылыкова.

Она также выразила обеспокоенность отсутствием добровольцев, которых готовили на случай разливов нефти.

Куда смотрят депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК - избранники народа? - написала Бахытгуль Жаксылыкова.

Эко-активист подчеркнула, что 24 февраля прошло заседание по вопросам сохранения каспийского тюленя под председательством акима области, на котором были приняты 10 рекомендаций от нас, независимых экспертов.

Аким области по каждой рекомендации дал конкретные поручения чиновникам. Прошло больше недели, а протокол заседания все еще не составлен, - отметила Бахытгуль Жаксылыкова.

Экоактивисты призывают всех, кто столкнется с тюленем вне моря, не дразнить животное, не кричать, не пугать, не кормить, а обратиться в ближайший полицейский участок либо позвонить в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя по номеру: +7 775 101 1122 или в областное управление рыбного хозяйства: +7 7292 46 26 68 (1032).

В Комитете рыбного хозяйства МСХ РК прокомментировали ситуацию с появлением тюленей на суше в районе месторождений Каражанбас и Каламкас.

В конце февраля-начале марта 2025 года было зафиксировано резкое понижение температуры воздуха и воды в северной части Каспийского моря. При этом, в данный период преобладали ветра западного направления в сторону берега, что способствовало смещению обломков льда и их плотному прижатию к друг к другу, не оставив тюленям возможности для погружения в воду. Таким образом, взрослые особи лишились возможности питания. В свою очередь, льдины под воздействием ветра и течения воды были смещены к побережью с находящимися на них молодыми особями. В поисках пропитания тюлени вышли на побережье в районе месторождений Каражанбас и Каламкас, так как в сложных погодных условиях потеряли ориентир на местности, - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем министерства сельского хозяйства РК.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области рассказали о текущей ситуации с найденными на территории нефтяного месторождения тюленями.

Если встретился тюлень: рекомендации специалистов жителям Мангистау.

Тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения тюленей в Мангистауской области. По ее словам, нефтяники бурят лунки и привозят к ним десятки тюленей, которые блуждают по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео.