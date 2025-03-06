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06.03.2025, 17:01

Порядка 30 тюленей выпустили в море вблизи месторождения Каражанбас

Экология 0 942 Лиана Рязанцева

В Мангистау приняты меры по бурению прорубей во льду в море для возврата заблудившихся тюленей в естественную среду обитания. Собрано и выпущено в воду порядка 30 особей молодых тюленей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, передает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

По данным ведомства, 5 и 6 марта сотрудники Жайык-Каспийской инспекции рыбного хозяйства вместе с представителями акимата Мангистауской области и специалистами Научно-производственного центра «Микробиологии и вирусологии» выехали в район месторождения Каражанбас для обследования.

Отмечается, что добраться до места было сложно из-за плохой погоды — снега, сильного ветра и метели.

Три группы совместно с нефтяниками 5 и 6 марта обследовали побережье Каражансбас и Каламкас.  Оценили ситуацию и начали бурить проруби во льду, чтобы помочь тюленям вернуться в их природную среду. В результате удалось найти, собрать и выпустить в воду около 30 молодых тюленей, - рассказал Конарбай Базарбаев, исполняющий обязанности начальника рыбинспекции региона. 

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в ближайшие дни планируется облет региона на воздушном транспорте совместно с представителями местных властей, общественных организаций и СМИ.

Ситуация взята на контроль профильного ведомства Министерства сельского хозяйства РК, - заверили в пресс-службе Комитета.  

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области рассказали о текущей ситуации с найденными на территории нефтяного месторождения тюленями. 

Если встретился тюлень: рекомендации специалистов жителям Мангистау. 

Тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения тюленей в Мангистауской области. По ее словам, нефтяники бурят лунки и привозят к ним десятки тюленей, которые блуждают по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео. 

Экоактивист, руководитель волонтерского клуба «Эко-Лидер» Бахытгуль Жаксылыкова в своем Instagram заявила о бездействии властей Мангистау в вопросе спасения тюленей. 

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