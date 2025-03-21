Экологи призывают жителей Мангистау выключить свет

Жителям региона предлагают стать участниками международной экологической акции «Час Земли». Об этом сообщает департамент экологии Мангистауской области, передает Lada.kz.
Завтра, 22 марта, с 20:30 до 21:30 часов жителей региона призывают выключить свет в своих квартирах и таким образом присоединиться к акции, призванной привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.
В рамках подготовки к празднику «Чистый Казахстан» приглашаем всех принять участие в международной экологической акции «Час Земли». Миллионы людей по всему миру привлекают внимание к важности изменения климата и рациональному использованию ресурсов, выключая свет и электроприборы на один час, - рассказали экологи региона.
Как поддержать кампанию:
Кроме того, в знак защиты окружающей среды на один час будет отключено освещение важных зданий и архитектурных объектов по всей стране. Будущее нашей планеты в наших руках! Давайте вместе сделаем шаг к экологически сознательному будущему!, - обратились в департаменте.
Подобные акции демонстрируют единство людей всей планеты в вопросе бережного отношения к природе. В Казахстане к экоакциям по очистке и благоустройству территории ежегодно присоединяется все большее количество населения. Только совместными усилиями, считают эксперты, можно сохранять баланс и делать при этом нашу страну экологически безопасной для природы, животных и человека.
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