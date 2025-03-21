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21.03.2025, 09:36

Экологи призывают жителей Мангистау выключить свет

Экология 0 6 491 Наталья Вронская

Жителям региона предлагают стать участниками международной экологической акции «Час Земли». Об этом сообщает департамент экологии Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото с сайта moldovenii.md
Фото с сайта moldovenii.md

Завтра, 22 марта, с 20:30 до 21:30 часов жителей региона призывают выключить свет в своих квартирах и таким образом присоединиться к акции, призванной привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

В рамках подготовки к празднику «Чистый Казахстан» приглашаем всех принять участие в международной экологической акции «Час Земли». Миллионы людей по всему миру привлекают внимание к важности изменения климата и рациональному использованию ресурсов, выключая свет и электроприборы на один час, - рассказали экологи региона.

Как поддержать кампанию:

  • выключите свет и бытовые приборы в доме и офисе на один час;
  • пригласите своих друзей и близких принять участие;
  • делитесь фотографиями и историями в социальных сетях, используйте хэштеги #ЧистыйКазахстан и #ЧасЗемли.

Кроме того, в знак защиты окружающей среды на один час будет отключено освещение важных зданий и архитектурных объектов по всей стране. Будущее нашей планеты в наших руках! Давайте вместе сделаем шаг к экологически сознательному будущему!, - обратились в департаменте.

Подобные акции демонстрируют единство людей всей планеты в вопросе бережного отношения к природе. В Казахстане к экоакциям по очистке и благоустройству территории ежегодно присоединяется все большее количество населения. Только совместными усилиями, считают эксперты, можно сохранять баланс и делать при этом нашу страну экологически безопасной для природы, животных и человека.  

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Santa
Santa
Одна из дебильных акций экологов: «У акции «Час Земли» есть негативная сторона. В тот момент, когда происходит резкое отключение огромного количества электроприборов, на трансформаторных подстанциях электростанций происходит резкое увеличение напряжения за счет образования избыточной электрической энергии. Поскольку электрическая энергия — один из тех продуктов, который нельзя изготовить, а затем закатать в баночку на тяжелые времена, избыточная энергия, выработанная электростанцией, по законам физики рассеивается в окружающей среде в качестве тепловой энергии, подвергая перегреву как трансформаторную подстанцию, так и электросети. При этом резко снижается полезный срок эксплуатации дорогостоящего оборудования и элементов коммуникации.
21.03.2025, 15:14
ЁмоЁ
ЁмоЁ
А чё не призвать отключить все подстанции региона? Но это будет призыв к диверсии.
21.03.2025, 13:36
Банкир
Банкир
турбины электростанций невозможно остановить на час. Это не акция - это пшик
21.03.2025, 12:22
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