Экологи призывают жителей Мангистау выключить свет

Фото с сайта moldovenii.md

Завтра, 22 марта, с 20:30 до 21:30 часов жителей региона призывают выключить свет в своих квартирах и таким образом присоединиться к акции, призванной привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

В рамках подготовки к празднику «Чистый Казахстан» приглашаем всех принять участие в международной экологической акции «Час Земли». Миллионы людей по всему миру привлекают внимание к важности изменения климата и рациональному использованию ресурсов, выключая свет и электроприборы на один час, - рассказали экологи региона.

Как поддержать кампанию:

выключите свет и бытовые приборы в доме и офисе на один час;

пригласите своих друзей и близких принять участие;

делитесь фотографиями и историями в социальных сетях, используйте хэштеги #ЧистыйКазахстан и #ЧасЗемли.

Кроме того, в знак защиты окружающей среды на один час будет отключено освещение важных зданий и архитектурных объектов по всей стране. Будущее нашей планеты в наших руках! Давайте вместе сделаем шаг к экологически сознательному будущему!, - обратились в департаменте.

Подобные акции демонстрируют единство людей всей планеты в вопросе бережного отношения к природе. В Казахстане к экоакциям по очистке и благоустройству территории ежегодно присоединяется все большее количество населения. Только совместными усилиями, считают эксперты, можно сохранять баланс и делать при этом нашу страну экологически безопасной для природы, животных и человека.