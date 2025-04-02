За десятки километров от Каспия: заблудшего тюленя спасли в Мангистау

Обитателя морских глубин обнаружили в соре, который расположен в десятках километрах от моря. О находке сообщили сотрудники филиала компании «Buzachi Operating Ltd», передает Lada.kz .

Детеныш тюленя. Фото сотрудников «Buzachi Operating Ltd»

Как рассказала Светлана Степень, начальник отдела окружающей среды компании, тюлень был найден 1 апреля на территории их предприятия на расстоянии 50 километров от моря. Млекопитающий плавал в соре.

Заблудшего выловили, посадили в бочку и отвезли к морю.

В снежный период мы нашли в степи 10 детенышей тюленей. Видимо, они потеряли ориентацию в пространстве и выползали по снегу в степь. У нас рассчитан алгоритм действий в случае находки диких животных или птиц: их отлавливают, выхаживают и отпускают в море или передают в инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Этого выпустили в районе Каражанбаса. Наша служба проводит разъяснительные работы по защите животных, - рассказала Светлана Степень.

Напомним, после снежной бури в степи близ месторождений нефтяники находили десятки тюленей. Эко-активисты призвали власти разработать четкий алгоритм действий в случае находки эндемиков вне мест их обитания для безопасного возврата в естественную среду.