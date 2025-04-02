Великий Каспий может превратиться в лужу без животных и рыбы – депутат

Депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Сергей Пономарев выступил с официальным запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову, озвучив тревожную ситуацию, связанную с текущим состоянием Каспийского моря. Он считает, что без вмешательства государства уже к 2040 году до пяти миллионов казахстанцев станут экологическими беженцами, сообщает Lada.kz .

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По словам Сергея Пономарева, нашей стране принадлежит самая крупная и одновременно самая мелководная часть акватории Каспийского моря, которая сегодня находится под угрозой исчезновения.

Мой депутатский запрос касается экологической беды, которую долгое время замалчивали. За 18 лет (с 2005 по 2023 год) уровень Каспийского моря снизился на 185 сантиметров. Его водная поверхность уменьшилась на 31 тысячу квадратных километров – это площадь, сопоставимая с территорией Бельгии, - заявил он.

Такие данные депутат привел, опираясь на международные исследования. С его слов, средняя интенсивность спада уровня воды составила 10 сантиметров в год, в отдельные периоды – до 25 сантиметров.

Согласно данным зондирования земли NASA Earth Observatory, с 2008 по 2023 годы акватория казахстанского сектора Каспия сократилась на 7%. Наибольшее обмеление наблюдается в районе Атырау. Такими темпами Северный Каспий может исчезнуть в течение 75 лет, - сказал спикер.

Помимо обмеления, море страдает от загрязнения – выбросов химических веществ, утечек нефти и разрушительной деятельности перерабатывающих компаний. В результате этих процессов численность каспийских тюленей сократилась с миллиона до 100 тысяч особей. Осетровых стало на 90% меньше.

Мы теряем не только флору и фауну, но и здоровье людей. Увеличивается количество онкологических заболеваний, падает продолжительность жизни. По прогнозам, к 2040 году до 5 миллионов человек могут стать экологическими мигрантами, - отметил депутат.

Пономарев также напомнил о спорных случаях с нефтяными компаниями, ведущими деятельность на Каспии. Так, в 2014 году штраф в размере 134 миллиардов тенге, наложенный на NCOC, был фактически списан в обмен на инвестиции в 50 миллионов долларов (16 млрд 310 млн по среднему курсу доллара по состоянию на 2017 год – прим. автора), направленных на EXPO-2017. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и с другими компаниями.

В феврале этого года «Тенгиз Шевройл» на основании контракта продолжает удерживать штрафы из своих платежей по роялти в государственный бюджет. В прессе, в официальных источниках описаны многочисленные случаи нарушения компанией природоохранных требований и аварийных ситуаций различных тяжестей. Но компания проявляет безразличие к окружающей среде, здоровью населения и, в целом, судьбе Каспийского моря. Предприятия не только игнорируют технические нормы, но и перекладывают финансовую ответственность на государство. Оспаривают штрафы или компенсируют их за счет других выплат. Особую озабоченность вызывает то, что добыча нефти и газа ведется на особо охраняемых природных территориях, - говорит депутат.

После вышеперечисленного Сергей Пономарев предложил несколько пунктов, которые, по мнению депутатов, могли бы изменить ситуацию с морем в лучшую сторону.

Первое. Пересмотреть экологические условия контрактов с нефтяными компаниями с целью обеспечения более строгих требований по охране окружающей среды. Второе. Рассмотреть возможности временной приостановки лицензий для компаний, систематически нарушающих экологические нормы. Третье. Провести экологический аудит всех нефтяных проектов в акватории Каспийского моря с целью объективной оценки воздействия на окружающую среду и выработки рекомендаций по минимизации экологического ущерба. Четвертое. Изменить юридический статус с НАО (некоммерческое акционерное общество) на РГП (республиканское государственное предприятие ) «Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря», созданного в Актау по поручению главы государства. Пока это учреждение не может работать эффективно, в том числе и из-за проблем с финансированием, связанным с юридическим статусом.

Уважаемый Олжас Абаевич, если мы не примем необходимые меры, великий Каспий превратится в лужу без рыбы, животных, растений, и людей, - заключил свое выступление Сергей Пономарев.

Напомним, кадры «уходящего» Каспия уже не первый год наводят ужас на казахстанцев. Буквально в конце марта 2025 года видеограф Нуркен Тажибай наглядно продемонстрировал, как мелеет водоем. В ролике он сравнил архивы 2015, 2018 годов с ситуацией сегодняшнего дня.