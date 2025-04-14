Детёныши корсака умилили жителей Мангистау

В Сети распространяется видео семейства корсаков, которое умилило жителей Мангистауской области. Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и члена общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков рассказал корреспонденту Lada.kz об особенностях этого животного.

Фото: стоп-кадр из видео

По словам эксперта, на распространившихся кадрах корсак – самый мелкий родственник лисицы, обитающий в степях, полупустынях и пустынях.

У нас обитает подвид туркменский корсак – самый маленький из всех подвидов, - рассказал Адильбек Козыбаков.

Для справки

Корсак или степная лисица (лат. Vulpes corsac) – хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Корсак похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче (длина тела 50-60 сантиметров, хвоста – 25-35 сантиметров), с более крупными ушами и длинными конечностями. Высота в холке около 30 сантиметров, вес – четыре-шесть килограммов.

От обыкновенной лисы корсак отличается темным концом хвоста, от афганской лисы – менее длинным хвостом, белой окраской подбородка и нижней губы.

Корсак распространен в степях, полупустынях и отчасти в пустынях Юго-Восточной Европы и Азии наряду с обыкновенной и афганской лисами. Хищник водится от северного Ирана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Афганистана и Средней Азии до Монголии и северо-восточного Китая.

Ранее Lada.kz публиковала подборку животных региона, попадающих в фотоловушки. Подробнее по ссылке.