Переднеазиатского леопарда запечатлели в Устюртском заповеднике

Фото: @ustirt_kz / Instagram

В Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.

Упомянутое устройство было установлено в рамках международного проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда. С 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушка четырежды зафиксировала редкого хищника.

Сегодня эти данные подтверждают, что Устюртский заповедник является важным местом обитания для этого редчайшего вида, - отметили в ведомстве.

Работа по мониторингу продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды.

Напомним, ранее в объектив камеры попали детеныши корсака, которые умилили жителей Мангистауской области.