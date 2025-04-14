Переднеазиатского леопарда запечатлели в Устюртском заповеднике

Переднеазиатский леопард попал в объективы фотоловушек. Кадрами поделился Устюртский государственный заповедник, сообщает Lada.kz.
В Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.
Упомянутое устройство было установлено в рамках международного проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда. С 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушка четырежды зафиксировала редкого хищника.
Сегодня эти данные подтверждают, что Устюртский заповедник является важным местом обитания для этого редчайшего вида, - отметили в ведомстве.
Работа по мониторингу продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды.
Напомним, ранее в объектив камеры попали детеныши корсака, которые умилили жителей Мангистауской области.
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