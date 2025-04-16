Устюртские уриалы попали в фотоловушку

Сегодня, 16 апреля, Устюртский государственный заповедник опубликовал фотографии уриалов, которые попали в объективы фотокамер.

Устюртский государственный заповедник продолжает получать уникальные кадры животных. На этот раз фотоловушка запечатлела устюртских уриалов на водопое «Сарыбулак». Устюртский уриал — подвид горного барана, занесённый в Красную Книгу. Присутствие устюртских уриалов на территории заповедника свидетельствует о значительном росте численности вида, обогащает природные экосистемы и отражает результативную работу по сохранению животного мира.

Фотоловушки продолжают играть ключевую роль в мониторинге редких и скрытных видов, позволяя изучать их, - отметили в ведомстве.