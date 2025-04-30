«Передовые технологии»: в селе Акшукур отказались от мусорных контейнеров

Необычный способ улучшить санитарное состояние населенного пункта придумали в селе Акшукур. Люди решили отказаться от мусорных контейнеров и складировать отходы прямо на землю. Правда, не все сельчане остались довольны новшеством, сообщает Lada.kz .

Фото прислано жителями Акшукура

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Акшукура с просьбой обратить внимание властей на наболевший вопрос. По ее словам, в селе исчезли мусорные контейнеры. Она и ее соседи связали пропажу с «еще не разыгранным тендером»: возможно, ранее определенный подрядчик забрал свои урны по истечении срока договора, а победитель нового конкурса, на плечи которого лягут обязанности по вывозу отходов в текущем году, еще не привез свои.

Уже май месяц на носу, а тендер на вывоз мусора в Акшукуре почему-то задерживается. В январе контейнеры убрали, с тех пор мусор оставляют на голом участке – там, где раньше стояли баки. Из-за этой ситуации пакеты и отходы разлетаются по аулу и в сторону моря. Неужели на балансе акимата нет контейнеров на время розыгрыша тендера. В поселке не более 10 мест, где выставлялись баки, – нет, чтобы увеличить их количество. Уже четыре месяца мусор неприглядно лежит на земле, хотя его вывозят. Но, пока вывезут, отходы съедает скотина либо его уносит ветер, - говорит женщина.

При этом жительница уточняет, что вывозят кучи мусора, вываленные на землю, ежедневно, однако внешне все похоже на свалку, из-за которой образуется антисанитария.

Корреспондент Lada.kz обратился в акимат Акшукура за раъяснениями: как это возможно, чтобы контейнеры могли пропасть с улиц населенного пункта по прихоти предпринимателя. Чиновники оперативно прояснили ситуацию, заявив, что тендер к исчезновению баков не имеет никакого отношения. Представители власти пояснили, что убрать баки было желанием самих сельчан.

Контейнеры стояли рядом с домами, летом от них шел неприятный запах, поэтому акимат Акшукура провел собрание с жителями, выслушал их мнение — люди жаловались на запах мусора в жаркое время. В результате, они дали согласие на то, чтобы контейнеры убрали и мусор вывозили по графику. Такое решение было принято единогласно, - объяснили в акимате.

Утверждается, что, по словам жителей, сейчас отходы вывозят чаще, большого скопления не происходит. Что мешало обслуживающим компаниям делать то же самое при наличии баков, в акимате объяснить не смогли.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные жители поселка Оймаша (ранее – Приозерный), чтобы привлечь внимание к катастрофическому санитарному состоянию местного озера. По их словам, в последние месяцы берега водоема буквально завалены мусором, ситуация продолжает ухудшаться.