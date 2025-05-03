Ученицы НИШ разработали проект по очистке Каспийского моря

Старшеклассницы Назарбаев Интеллектуальной школы Аружан Жумабаева и Мерей Токтарбек разработали проект, который может помочь в очистке Каспийского моря от нефтяных разливов, передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Их инновационная технология под названием PolyGraph вошла в топ-100 международного конкурса Blue Ocean Student Entrepreneur Competition 2025, сообщает Zakon.kz. Это крупнейшее в мире предпринимательское соревнование для школьников, в котором приняли участие 13 тысяч учащихся из 163 стран.

По словам школьниц, с 2023 года они изучали способы удаления нефти из воды. В результате они разработали полимерный наноматериал, способный избирательно отделять нефть от воды. Во время эксперимента оказалось, что вода не проходит через материал и остается на его поверхности, в то время как масло легко проходит через мембрану.

Сейчас проект Аружан и Мерей участвует в номинации People’s Choice Award, где победителя выбирают с помощью открытого голосования.

Напомним, ранее вице-министр экологии и природных ресурсов сообщил, что для восстановления экосистемы Каспия нужны миллионы долларов.