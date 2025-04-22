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22.04.2025, 16:42

Миллионы долларов нужны для восстановления экосистемы Каспия – вице-министр

Экология 0 1 553 Наталья Вронская

Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев на заседании в Мажилисе 22 апреля рассказал о планах по изучению Каспийского моря, передает Zakon.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Мансур Ошурбаев отметил, что для борьбы с загрязнением Каспийского моря и сохранения его биоразнообразия планируется реализация в трех прикаспийских странах – Азербайджане, Казахстане и Туркменистане - проекта «Восстановление экосистемы Каспийского моря: создание потенциала в области управления загрязнением и сохранения биологического разнообразия» за счет грантовых средств Глобального экологического фонда.

В справочной информации к заседанию сказано, что срок реализации проекта – пять лет, сумма финансирования данного проекта – 12 млн долларов.

Данный проект будет реализован Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) совместно со Всемирным банком и ЮНЕП. Для завершения согласования структурных элементов проекта в Актау в период с 24-26 апреля 2025 года планируется проведение консультаций с миссией ЮНОПС и Всемирного банка, - пояснил вице-министр экологии и природных ресурсов.

Также, по его словам, прорабатывается вопрос реализации ПРООН отдельного проекта для казахстанской части Каспийского моря за счет гранта Глобального экологического фонда.

Проект называется «Интегрированное управление морскими и прибрежными ресурсами казахстанской части Каспийского моря и прилегающих территорий». Сумма финансирования – 8 млн долларов. Есть возможность привлечения средств Адаптационного фонда для реализации проекта по адаптации побережья Каспийского моря (совместно с ООН-Хабитат). Проведены три онлайн-встречи. Ориентировочная сумма проекта – 10 млн долларов. Ожидается финализация концепции проектной заявки для дальнейшего согласования с заинтересованными госорганами, включая акиматы на местах, - резюмировал Мансур Ошурбаев.

Напомним, ранее депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Сергей Пономарев выступил с официальным запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову, озвучив тревожную ситуацию, связанную с текущим состоянием Каспийского моря. Он считает, что без вмешательства государства уже к 2040 году до пяти миллионов казахстанцев станут экологическими беженцами.

Международные и казахстанские эксперты также изучили проблему обмеления Каспия. В своем исследовании они озвучили возможные катастрофические сценарии развития ситуации и выдвинули ряд предложений по решению проблем.

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