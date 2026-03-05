В Мангистау ожидается рост добычи нефти - эксперты

В регионе эксперты к 2030 году прогнозируют рост нефтедобычи за счет освоения новых разведанных месторождений, передаёт Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Naft .

Иллюстративное фото: envato.com

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы добыча нефти в Мангистауской области может существенно увеличиться. По прогнозам, к 2030 году объем добычи может вырасти с нынешних 17 млн тонн до 21 млн тонн. Рост ожидается за счет освоения новых месторождений - Каламкас-Море, Хазар и Ауэзов, запасы которых уже разведаны и поставлены на государственный баланс.

Мангистауская область занимает второе место в Казахстане по объему добычи нефти. По итогам января 2026 года доля региона в общереспубликанской добыче составила 27,6 %.

Согласно опубликованным данным, в январе 2026 года в области было добыто 1 млн 446 тыс. тонн нефти. Этот показатель на 0,5 % меньше, чем в предыдущем месяце, однако на 0,7 % превышает уровень января 2025 года, что свидетельствует о сохранении стабильных производственных показателей в нефтегазовой отрасли региона.

В число крупнейших нефтедобывающих предприятий Мангистауской области входят АО «Мангистаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз» и АО «Каражанбасмунай». Эти компании формируют основную часть добычи нефти в регионе.