В Мангистау запретили собирать деньги на выпускные и подарки учителям

Управление образования Мангистауской области напомнило школам и родителям об ограничениях, связанных с проведением выпускных мероприятий в конце учебного года, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как сообщили в ведомстве, в регионе запрещается сбор денежных средств на проведение выпускных вечеров, подарки педагогам и администрации школ, а также организация ряда праздничных мероприятий вне учебных заведений.

Ограничения введены на основании приказа министерства просвещения Казахстана от 29 апреля 2026 года №106-НҚ «О мерах по недопущению незаконного сбора средств и проведению выпускных мероприятий», постановления акимата Мангистауской области и приказа регионального управления образования.

Согласно утвержденным требованиям, выпускные запрещено проводить в формате банкетов, автокортежей, встреч рассвета и мероприятий у костра. Под запрет также попадают праздники в ресторанах, кафе, банкетных залах, столовых, на базах отдыха и на природе.

Кроме того, школам не рекомендуется привлекать аниматоров, праздничные агентства и частные студии для организации торжеств.

Отдельно в управлении подчеркнули, что недопустим сбор средств на подарки учителям, классным руководителям и администрации образовательных учреждений.

В ведомстве обратились к родителям с просьбой соблюдать установленные требования и уделять особое внимание вопросам безопасности детей в период окончания учебного года.

Главная цель – обеспечение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, - отметили в управлении образования.

Жителей региона также призвали сообщать о фактах незаконного сбора денежных средств. Для этого работают call-центр управления образования по номеру телефона +7 (7292) 60-75-15 и единый номер 109. Кроме того, родители могут обращаться в правоохранительные органы, при наличии фото- и видеодоказательств.