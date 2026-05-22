22.05.2026, 16:00

В Мангистау запретили собирать деньги на выпускные и подарки учителям

Управление образования Мангистауской области напомнило школам и родителям об ограничениях, связанных с проведением выпускных мероприятий в конце учебного года, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как сообщили в ведомстве, в регионе запрещается сбор денежных средств на проведение выпускных вечеров, подарки педагогам и администрации школ, а также организация ряда праздничных мероприятий вне учебных заведений.

Ограничения введены на основании приказа министерства просвещения Казахстана от 29 апреля 2026 года №106-НҚ «О мерах по недопущению незаконного сбора средств и проведению выпускных мероприятий», постановления акимата Мангистауской области и приказа регионального управления образования.

Согласно утвержденным требованиям, выпускные запрещено проводить в формате банкетов, автокортежей, встреч рассвета и мероприятий у костра. Под запрет также попадают праздники в ресторанах, кафе, банкетных залах, столовых, на базах отдыха и на природе.

Кроме того, школам не рекомендуется привлекать аниматоров, праздничные агентства и частные студии для организации торжеств.

Отдельно в управлении подчеркнули, что недопустим сбор средств на подарки учителям, классным руководителям и администрации образовательных учреждений.

В ведомстве обратились к родителям с просьбой соблюдать установленные требования и уделять особое внимание вопросам безопасности детей в период окончания учебного года.

Главная цель – обеспечение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, - отметили в управлении образования.

Жителей региона также призвали сообщать о фактах незаконного сбора денежных средств. Для этого работают call-центр управления образования по номеру телефона +7 (7292) 60-75-15 и единый номер 109. Кроме того, родители могут обращаться в правоохранительные органы, при наличии фото- и видеодоказательств.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь