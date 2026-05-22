Выпускные экзамены 2026 в Казахстане: Минпросвещения утвердило точные даты и формат

Министерство просвещения РК официально утвердило сроки проведения итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно приказу, основные экзаменационные сессии пройдут в первой половине июня 2026 года, сообщает Lada.kz.

Сроки проведения экзаменов для 9-х классов

Учащиеся основной средней школы (9 классы) приступят к сдаче экзаменов в конце мая. Период аттестации для них продлится с 29 мая по 11 июня 2026 года.

Программа итогового контроля знаний для девятиклассников включает в себя четыре обязательных предмета. Все испытания будут проводиться в письменном формате, что позволяет объективно оценить уровень подготовки школьников по завершении базового курса обучения.

Итоговая аттестация для 11-х классов

Выпускники старшей школы (11 классы) начнут сдавать государственные экзамены чуть позже. Сессия для них стартует 2 июня и завершится 15 июня 2026 года.

В отличие от 9-х классов, программа для одиннадцатиклассников более насыщенная:

Всего предусмотрено пять экзаменов ;

Четыре испытания пройдут в традиционном письменном виде;

Один экзамен будет проведен в устном формате, что направлено на проверку коммуникативных навыков и глубокого понимания предмета выпускниками.

Церемонии вручения аттестатов и правила проведения

Завершающим этапом учебного года станут торжественные линейки. Вручение аттестатов об основном (9 классы) и общем среднем (11 классы) образовании запланировано на 17–18 июня 2026 года.

Министерство просвещения подчеркивает строго регламентированный порядок проведения праздничных мероприятий:

Место проведения: Официальные церемонии должны проходить исключительно в стенах организаций образования (зданиях школ). Документация: Мероприятие проводится на основании официального приказа руководителя школы. Согласование: Программа и формат торжества должны быть заранее утверждены родительским комитетом школы.

Ранее в ведомстве напомнили, что соблюдение установленных сроков и форматов аттестации является обязательным для всех государственных и частных школ республики. Прозрачность процесса обеспечат специальные комиссии, сформированные на местах.