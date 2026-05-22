22.05.2026, 09:14

Выпускные экзамены 2026 в Казахстане: Минпросвещения утвердило точные даты и формат

Новости Казахстана

Министерство просвещения РК официально утвердило сроки проведения итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно приказу, основные экзаменационные сессии пройдут в первой половине июня 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Сроки проведения экзаменов для 9-х классов

Учащиеся основной средней школы (9 классы) приступят к сдаче экзаменов в конце мая. Период аттестации для них продлится с 29 мая по 11 июня 2026 года.

Программа итогового контроля знаний для девятиклассников включает в себя четыре обязательных предмета. Все испытания будут проводиться в письменном формате, что позволяет объективно оценить уровень подготовки школьников по завершении базового курса обучения.

Итоговая аттестация для 11-х классов

Выпускники старшей школы (11 классы) начнут сдавать государственные экзамены чуть позже. Сессия для них стартует 2 июня и завершится 15 июня 2026 года.

В отличие от 9-х классов, программа для одиннадцатиклассников более насыщенная:

  • Всего предусмотрено пять экзаменов;

  • Четыре испытания пройдут в традиционном письменном виде;

  • Один экзамен будет проведен в устном формате, что направлено на проверку коммуникативных навыков и глубокого понимания предмета выпускниками.

Церемонии вручения аттестатов и правила проведения

Завершающим этапом учебного года станут торжественные линейки. Вручение аттестатов об основном (9 классы) и общем среднем (11 классы) образовании запланировано на 17–18 июня 2026 года.

Министерство просвещения подчеркивает строго регламентированный порядок проведения праздничных мероприятий:

  1. Место проведения: Официальные церемонии должны проходить исключительно в стенах организаций образования (зданиях школ).

  2. Документация: Мероприятие проводится на основании официального приказа руководителя школы.

  3. Согласование: Программа и формат торжества должны быть заранее утверждены родительским комитетом школы.

Ранее в ведомстве напомнили, что соблюдение установленных сроков и форматов аттестации является обязательным для всех государственных и частных школ республики. Прозрачность процесса обеспечат специальные комиссии, сформированные на местах.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь