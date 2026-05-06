06.05.2026, 14:51

Более 2,5 тысячи грантов выделят выпускникам в Мангистау

Образование 0 477 Наталья Вронская

В Мангистауской области на предстоящий учебный год предусмотрено 2500 целевых образовательных грантов для выпускников школ. Об этом на брифинге сообщила руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования региона Клара Кулатaева, передает Lada.kz.

Фото с сайта app.envato.com

По ее словам, наибольшее количество грантов выделено по инженерным, обрабатывающим и строительным направлениям – 1000. Еще 775 грантов предусмотрено на информационно-коммуникационные технологии, 550 – на педагогические науки и 175 – на естественно-научные направления, включая математику и статистику.

Прием заявлений для участия в республиканском конкурсе образовательных грантов пройдет с 13 по 20 июля. Подать документы можно в вузах, в том числе в Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова.

Специальные экзамены для поступающих на направления «Педагогические науки» и «Здравоохранение» будут проходить с 20 июня по 20 августа. Творческие экзамены запланированы на июль и август в зависимости от формы обучения. Итоги конкурса грантов станут известны до 10 августа.

Минимальные проходные баллы составляют: 50 – для сельского хозяйства и ветеринарии, 70 – для здравоохранения, 75 – для педагогических и юридических специальностей, 65 – для национальных вузов. При этом университеты могут устанавливать собственные пороговые баллы.

В управлении образования также напомнили, что за счет местного бюджета ежегодно выделяются дополнительные гранты. С 2018 по 2025 годы их общее количество составило 1499, из которых большинство направлено на подготовку специалистов в сфере медицины, образования и творческих профессий.

Ожидается, что в этом году в ЕНТ примут участие более девять тысяч выпускников. Всего школы региона окончат свыше 10 тысяч учеников, из них 367 претендуют на знак «Алтын белгі», а 635 – на аттестат с отличием.

Кроме того, благодаря специальным квотам, действовавшим в 2022-2025 годах, почти 8 тысяч выпускников из региона получили возможность обучаться бесплатно более чем в 40 вузах страны.

