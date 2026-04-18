Отработка гранта в Казахстане: что важно знать выпускникам и когда возможен возврат средств

В Казахстане напомнили о правилах обязательной отработки для выпускников, обучавшихся по государственному образовательному гранту. В случае невыполнения условий договора молодые специалисты могут быть обязаны вернуть государству средства, затраченные на их обучение. Власти разъяснили сроки, порядок трудоустройства и исключения из правил, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Education .

Обязательная отработка после гранта

В Казахстане выпускники, обучавшиеся за счет государственного образовательного гранта, обязаны отработать установленный срок после окончания вуза. По действующим правилам, для большинства категорий он составляет не менее трех лет.

Отработка распространяется на выпускников бакалавриата, магистратуры и докторантуры, при этом условия зависят от специальности и категории обучения.

Где и как нужно работать

Выпускники должны трудоустроиться в организациях в соответствии с полученной специальностью и направлением подготовки. В ряде случаев допускается работа не только в государственных учреждениях, но и в частных компаниях.

Для отдельных категорий, таких как педагоги, медики и специалисты аграрного профиля, предусмотрена работа в профильных организациях соответствующей сферы.

Кому и сколько нужно отрабатывать?

Для большинства категорий срок отработки составляет 3 года. При этом условия зависят от специальности и квоты:

Для "сельской квоты": врачи, учителя, ветеринары и аграрии обязаны отработать не менее 3 лет в сельской местности .

врачи, учителя, ветеринары и аграрии обязаны отработать . Для участников проекта "Серпін": выпускники отрабатывают не менее 2 лет в строго определенных регионах, но могут выбрать организацию любой формы собственности.

выпускники отрабатывают не менее в строго определенных регионах, но могут выбрать организацию любой формы собственности. Для медиков и педагогов : 3 года в организациях здравоохранения или образования соответственно.

: в организациях здравоохранения или образования соответственно. Для докторантов (PhD): 3 года в госорганах либо в организациях образования, науки и здравоохранения.

в госорганах либо в организациях образования, науки и здравоохранения. Для всех остальных специальностей: выпускники должны отработать 3 года в любой организации (как в государственной, так и в частной).

Сроки начала отработки

Приступить к трудовой деятельности необходимо в год завершения обучения. Как правило, выпускники должны начать работу не позднее 1 сентября либо в течение двух месяцев после окончания вуза, если выпуск приходится на другое время.

Кто может быть освобожден от отработки

Законодательством предусмотрены случаи, когда выпускники могут быть освобождены от обязательной отработки или получить отсрочку. Среди них:

лица с инвалидностью I–II группы

беременные женщины и родители детей до трех лет

лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью или инвалидом I группы

выпускники, не имеющие возможности трудоустройства по месту проживания семьи

отдельные категории обучавшихся в магистратуре, докторантуре или резидентуре

Решения по таким случаям принимаются в индивидуальном порядке специальными комиссиями.

Что будет при невыполнении условий

Если выпускник не выполняет обязательства по отработке, он обязан возместить государству средства, затраченные на его обучение.

В отдельных случаях речь может идти о взыскании полной стоимости обучения. Размер возврата определяется условиями договора и конкретной ситуацией.