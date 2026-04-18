Отработка гранта в Казахстане: что важно знать выпускникам и когда возможен возврат средств

В Казахстане напомнили о правилах обязательной отработки для выпускников, обучавшихся по государственному образовательному гранту. В случае невыполнения условий договора молодые специалисты могут быть обязаны вернуть государству средства, затраченные на их обучение. Власти разъяснили сроки, порядок трудоустройства и исключения из правил, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Education.
В Казахстане выпускники, обучавшиеся за счет государственного образовательного гранта, обязаны отработать установленный срок после окончания вуза. По действующим правилам, для большинства категорий он составляет не менее трех лет.
Отработка распространяется на выпускников бакалавриата, магистратуры и докторантуры, при этом условия зависят от специальности и категории обучения.
Выпускники должны трудоустроиться в организациях в соответствии с полученной специальностью и направлением подготовки. В ряде случаев допускается работа не только в государственных учреждениях, но и в частных компаниях.
Для отдельных категорий, таких как педагоги, медики и специалисты аграрного профиля, предусмотрена работа в профильных организациях соответствующей сферы.
Для большинства категорий срок отработки составляет 3 года. При этом условия зависят от специальности и квоты:
Приступить к трудовой деятельности необходимо в год завершения обучения. Как правило, выпускники должны начать работу не позднее 1 сентября либо в течение двух месяцев после окончания вуза, если выпуск приходится на другое время.
Законодательством предусмотрены случаи, когда выпускники могут быть освобождены от обязательной отработки или получить отсрочку. Среди них:
Решения по таким случаям принимаются в индивидуальном порядке специальными комиссиями.
Если выпускник не выполняет обязательства по отработке, он обязан возместить государству средства, затраченные на его обучение.
В отдельных случаях речь может идти о взыскании полной стоимости обучения. Размер возврата определяется условиями договора и конкретной ситуацией.
