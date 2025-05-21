Экологический сигнал: в Мангистау сняли на видео птицу в нефти

Кадр видео

Сегодня, 21 мая, в Сети появилось видео, на котором запечатлена птица, испачканная нефтью.

В социальных сетях сообщается, что птицу сняли на видео на территории одного из нефтяных месторождений в Жанаозене, один из работников пытается очистить птицу от нефти с помощью тряпки.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, просмотрев видео, сообщил, что птица напоминает большую выпь или жёлтую цаплю.

Из-за загрязнения мазутом или нефтью точно определить вид затруднительно, - отметил Адильбек Козыбаков.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.