Экологический сигнал: в Мангистау сняли на видео птицу в нефти

Видео с птицей разместили местные Instagram-паблики, передает Lada.kz.
Сегодня, 21 мая, в Сети появилось видео, на котором запечатлена птица, испачканная нефтью.
В социальных сетях сообщается, что птицу сняли на видео на территории одного из нефтяных месторождений в Жанаозене, один из работников пытается очистить птицу от нефти с помощью тряпки.
Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, просмотрев видео, сообщил, что птица напоминает большую выпь или жёлтую цаплю.
Из-за загрязнения мазутом или нефтью точно определить вид затруднительно, - отметил Адильбек Козыбаков.
Редакция Lada.kz ожидает комментарий от Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
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