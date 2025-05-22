Адильбек Козыбаков: Птица в нефти — это черное пятно в природоохранном законодательстве

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков рассказал редакции Lada.kz о пробелах в законе и об экологической безнаказанности.

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Адильбек Козыбаков пояснил, что после изучения видеозаписи с птицей, снятой на территории одного из нефтяных месторождений, ему удалось определить, что это большая выпь. Он отметил, что в отличие от цапли, выпь отличается характерным поведением — покачиваясь из стороны в сторону, она вытягивает клюв вверх, что и является её отличительной чертой.

По словам Адильбека Козыбакова, этот случай свидетельствует об экологической безнаказанности.

На видео, которое мы видим, запечатлён, казалось бы, единичный случай, птица приземлилась на загрязнённую мазутом или нефтью поверхность. Однако, на самом деле мы не можем утверждать, что это изолированный инцидент. Подобные случаи вполне могут происходить и в других местах. Это свидетельствует о более глубокой, системной проблеме, - сказал эксперт.

Адильбек Козыбаков подчеркнул, в Казахстане практически отсутствуют конкретные требования, обязывающие нефтяные и промышленные предприятия учитывать вопросы охраны животного и растительного мира.

Экологический кодекс содержит положения об охране атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, но аспекты, касающиеся биоразнообразия, в нём затронуты крайне поверхностно и лишь в общих формулировках. Например, о необходимости «содействовать сохранению биоразнообразия». Однако конкретных механизмов, требований или ответственности нет. Поэтому контролирующие органы не могут предъявить нарушителям конкретные претензии. Это серьёзный пробел в природоохранном законодательстве. Проблема сохранения биоразнообразия должна стать приоритетной. Сам Президент подчёркивал её важность и заявлял о готовности лично возглавить фонд по сохранению биоразнообразия, - говорит Адильбек Козыбаков.

Эксперт уверен, что первоочередной задачей является приведение в порядок законодательства.

Инцидент с птицей, попавшей в мазут, это лишь верхушка айсберга. За этим стоят более масштабные и системные экологические риски, которые требуют срочного внимания со стороны государства, - заявил Адильбек Козыбаков.

Он подчеркнул, что в настоящее время участие компаний в сохранении биоразнообразия происходит в основном на добровольной основе, в рамках корпоративной социальной ответственности.

То есть, они делают это по собственной инициативе, а не потому, что обязаны законом. К сожалению, в действующем законодательстве я не нашёл чётких требований, обязывающих бизнес участвовать в охране биоразнообразия, - говорит эксперт.

Адильбек Козыбаков также коснулся вопросов кадровой политики и организационной структуры государственных органов.

Например, в Комитете экологического регулирования и контроля при Министерстве экологии, природных ресурсов и недропользования, по их же словам, в штатном расписании вовсе не предусмотрены специалисты по вопросам биоразнообразия. Почему бы не пересмотреть этот подход? Это серьёзный пробел. Также существует территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, которая подчиняется одноимённому комитету при том же министерстве. Раньше этот комитет относился к Министерству сельского хозяйства, и тогда действительно могли быть сложности во взаимодействии с экологами из-за разного ведомственного подчинения. Но теперь все они находятся под одним министерством. Возникает логичный вопрос: почему не организовать совместные плановые и внеплановые проверки, объединяющие усилия департамента экологии и инспекции животного мира? Кроме того, в стране есть независимые специалисты ботаники, зоологи и другие учёные соответствующего профиля. Даже в Мангистау можно найти таких экспертов. Если не хватает кадров в государственных структурах, почему бы не привлечь этих специалистов к экологическому контролю, - отмечает экозащитник.

Однако, по словам эксперта, существует ещё одна проблема — в законодательстве отсутствует чёткий механизм привлечения независимых экспертов к таким проверкам. Этот вопрос требует отдельного законодательного регулирования.

Кадровый дефицит, слабое взаимодействие между ведомствами и отсутствие правовых норм по сохранению биоразнообразия должно стать предметом серьёзного внимания со стороны депутатов Мажилиса. Именно они должны инициировать соответствующие изменения в законы и нормативные акты, - заключил Адильбек Козыбаков.

Напомним, 21 мая в Сети появилось видео, на котором запечатлена птица, испачканная нефтью. В социальных сетях сообщается, что птицу сняли на видео на территории одного из нефтяных месторождений в Жанаозене, один из работников пытается очистить птицу от нефти с помощью тряпки.

В Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира заявили редакции, что изучат видео и смогут предоставить подробную информацию после анализа.