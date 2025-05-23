Экологи заявили о недооценке угрозы от дноуглубительных работ NCOC в Каспии

В посёлке Дамба прошли общественные слушания по проекту дноочистительных работ, проводимых компанией NCOC. Представители компании заявили о «незначительном» воздействии на морскую среду, однако экологи и общественники выступили с жёсткой критикой, передает Lada.kz .

Общественные слушания. Фото участников

Сооснователь движения Save the Caspian Sea, исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» Галина Чернова отметила, что дноуглубительные работы - это не очищение, а масштабное вмешательство в и без того уязвимую экосистему Каспия.

«Компания уверяет, что шум и свет незначительны. Но научные данные говорят обратное: шум выше 140 децибел дезориентирует рыб, а освещение нарушает ритмы зоопланктона, от которого зависит вся пищевая цепь», - подчеркнула Галина Чернова.

Экологи и общественники выразили особую тревогу за судьбу осетровых. Хотя в отчёте компании они названы редкими гостями зоны работ, экологи настаивают: даже единичное появление осетра делает зону критической.

Также прозвучала критика в адрес повторного запуска дноуглубительных работ, которые ранее, по обещаниям компании, должны были быть разовыми. Кроме того, на слушаниях в 2021–2022 годах экологи уже предупреждали о риске ускоренного обмеления Каспия, который тогда компания оценила как маловероятный (всего 1%). Сегодня, по мнению экспертов, последствия этого недоучёта очевидны.

«Мы настаиваем: риски нужно оценивать не по абстрактным математическим моделям, а на основе реальных научных данных и наблюдений», - заявила Галина Чернова.

В заключении участники слушания призвали бойкотировать поддержку этого проекта до тех пор, пока не будет проведен независимый экологический аудит и граждане Атырау не получат прозрачных и аргументированных заключений.