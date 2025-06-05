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05.06.2025, 08:03

В природном парке «Кызылсай» отмечается прирост животных

Экология 0 2 788 Гульмира Садырова

В природных заказниках государственного регионального природного парка «Кызылсай» с начала  года отмечается рост численности животных по сравнению с прошлым годом на 13%. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор учреждения, передает Lada.kz.

Фото предоставил Мынберген Каратауов
Фото предоставил Мынберген Каратауов

Фотоловушки, установленные на территории, регулярно фиксируют редкие виды диких животных, занесённых в Красную книгу Казахстана.

По результатам наблюдений зафиксирован рост численности животных на 13% по сравнению с прошлым годом. Сотрудники научного отдела активно участвуют в проекте по изучению переднеазиатского леопарда, проводимом в Туркменистане, Кыргызстане и Казахстане. С 2021 года этот редкий хищник фиксируется фотоловушками на особо охраняемых территориях парка «Кызылсай». Кроме того, регулярно фиксируются такие редкие виды, занесённые в Красную книгу Казахстана, как каракал, джейран, устюртский архар, балобан, беркут, степной орёл, филин, степная тиркушка и другие. Туристические маршруты Жосалы-Бозжыра и Тузбайыр-Кызылсай, расположенные на территории парка, посетили около 1 000 туристов, включая иностранных граждан, - отметил Мынберген Каратауов.

На особо охраняемых природных территориях – в заказниках «Адамтас», «Тасорпа», «Жабайушкан», «Манашы» – установлены фотоловушки, ведутся научные исследования, собрано тысячи фото- и видеоматериалов. Проведён весенний учёт диких животных.

Для создания благоприятных условий для животных и птиц регулярно очищаются и поддерживаются родники, проводится искусственное орошение. Инспекторы, находящиеся на дежурстве, участвуют в субботниках на территории заказников, высаживают деревья. Проведены три выезда в популярные зоны отдыха в Мангистауском районе – Акмыш, Шеркала, Айракты, где наши сотрудники организовали работы по уборке, - рассказал Мынберген Каратауов.

Напоним, ранее Lada.kz публиковала фотографии переднеазиатского леопарда Устюртском заповеднике. Посмотреть их можно по ссылке.

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