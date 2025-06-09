Океанолог объяснил, с чем связано снижение уровня Каспия

Предотвратить снижение уровня Каспийского моря очень сложно, потому что это природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности директора Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Владимир Шевченко, передает Lada.kz .

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По прогнозам ученых, снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 25-50 лет.

Помешать снижению уровня сложно. Это, во многом, природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, которое привело к резкому увеличению испарения с зеркала моря. Даже слегка уменьшить снижение уровня моря – тоже сложно. При том, что сток Волги в последние годы действительно снижается, назвать ее основным виновником обмеления мы не можем, - сказал Владимир Шевченко.

Он подчеркнул, что правильнее говорить именно о снижении уровня моря, а не о его обмелении, поскольку за 30 лет произошло снижение уровня на 3 метра при его максимальной глубине 1015 метров.

Ученый также отметил, что предрекать Каспийскому морю судьбу Аральского совершенно некорректно.

Аральское море – обратный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и здесь не обошлось без климатических факторов, которые привели к увеличению испарения и уменьшению осадков на водосборе впадающих рек. При этом водоем уже удалось частично спасти путем строительства плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге, - добавил Владимир Шевченко.

По его словам, в Малом Арале уже удалось восстановить популяцию 22 видов рыб, и дальнейшая реабилитация этих водоемов возможна за счет увеличения стока рек Амударьи и Сырдарьи, воды которых уходят на поливы сельскохозяйственных земель.

Напомним, ранее Азербайджан инициировал проведение саммита по проблеме обмеления Каспийского моря.