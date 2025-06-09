«Он смотрел с надеждой»: почему белька с глубокой раной на шее не спасли близ Актау

Отдыхающие, первые нашедшие белька с глубокой раной на шее, уверены, что тюленя можно было спасти, окажись вовремя доступна хотя бы одна спецслужба, которая могла бы помочь. В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области назвали причины, почему этого не произошло. Подробнее в материале корреспондента Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Очевидцы, первыми обнаружившие белька, рассказали Lada.kz, что он выплыл на берег, и, на первый взгляд, выглядел здоровым. Однако при более внимательном осмотре у млекопитающего на шее заметили глубокую рану.

Шанс на спасение был

Все произошло в воскресенье, 1 июня, на побережье Каспия, напротив радонового источника. Отдыхающие заметили раненого белька. Со слов очевидцев, он подплыл к берегу, словно искал помощи.

Мы сразу позвонили в службу 109. Сказали «Срочно приедьте, белек тяжело ранен», - рассказала одна из очевидцев Жулдыз Дузмагамбетова.

Стоит отметить, что именно Жулдыз первая стала обзванивать службы спасения животных, и с тех пор все еще переживает за судьбу тюленя. Одна из служб даже приняла звонок, пообещав передать информацию дальше. Однако люди и белек ждали помощи до ночи – безрезультатно.

На следующее утро, 2 июня, в службе 109 Жулдыз Дузмагамбетовой сообщили, что специалисты только выехали, но было поздно. Белька найти уже не удалось.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области корреспонденту Lada.kz подтвердили, что попытка добраться до места инцидента была предпринята сразу, однако к моменту, когда специалисты получили данные о тюлене, уже стемнело, его не нашли.

На следующий день мы обследовали берег до мыса Песчаный. Безрезультатно. Тюлень живой. На одном месте он лежать не будет, - сообщили в ведомстве.

Кто виноват?

Глава регионального отделения ассоциации «Qazaq Balyk» Данияр Акимжанов заявил, что рана на шее у белька – не от действий браконьеров. Скорее всего, повреждение было получено от катера или судна, которые рассекли тюленю шею. Об этом говорит глубокий порез. Но, даже не это больше всего беспокоит зоозащитника, а отсутствие должной и своевременной помощи краснокнижным.

Почему Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя не в Актау? Почему он не работает круглосуточно? Почему дно чистят волонтеры, а не нефтяные компании, которым это положено?, - возмущается спикер.

Необходимость в организации защиты белька поддерживает депутат и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Учитывая, что тюлень внесен в Красную книгу и находится под охраной, обращение с такими животными, а также с краснокнижными птицами, накладывает определенные ограничения и создает сложности для активистов и защитников природы. К сожалению, это никак не регулируется законом и несет потенциальные риски. Есть уполномоченный орган, который отвечает за это, но мы понимаем, что у них есть рабочие часы и выходные, ведь это люди. А животные, попавшие в беду, не могут ждать будних дней или рабочего времени. Круглосуточной службы спасения, которая работала бы 24/7, для таких случаев нет. Ребята из ДЧС – молодцы, часто приходят на помощь, но такие вопросы не входят в их компетенцию. Раньше был Центр реабилитации и помощи тюленям, сегодня там отель. Закрылся он или переехал – никто не знает, и этот вопрос нужно решать и очень срочно, - говорит Кирилл Осин.

В Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя сообщили, что ночью на месте происшествия находился их сотрудник, однако тюленя он там не обнаружил. На следующий день, 2 июня, был проведен повторный мониторинг, но раненого белька также не нашли. Вероятно, как считают специлисты, он вернулся в море.

В таких случаях в организации просят незамедлительно обращаться по телефону: +7 (775) 101-11-22. Текущий адрес центра: 3Б микрорайон, здание 12/1.

Он появился снова. И снова исчез.

Спустя два дня тюленя заметили на базе отдыха «Sunset». Он опять выплыл к людям, которые сообщили о находке снова на номер 109, откуда их обращение было перенаправлено в управление рыбного хозяйства.

В ведомстве рассказали, что и в этот раз они провели мониторинг указанной местности, но тюленя обнаружить так и не удалось. В поисках задействовали катер, однако и это результатов не принесло.

На сегодня, 9 июня, судьба белька неизвестна.

От автора

В этом материале не будет хэппи-энда. Спасение белька, к сожалению, не покажут в новостях. Он просто исчез.

Но, как говорят люди, которые все же надеялись на его спасение и искали в день инцидента, в их памяти и памяти их детей надолго останутся страдания животного, не получившего помощи.

По заверению специалистов, мониторинг все еще продолжается.

Напомним, белек с глубоким порезом на шее был обнаружен в прошлое воскресенье близ Актау.