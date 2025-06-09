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09.06.2025, 09:33

«Он смотрел с надеждой»: почему белька с глубокой раной на шее не спасли близ Актау

Экология 0 2 417 Сергей Кораблев

Отдыхающие, первые нашедшие белька с глубокой раной на шее, уверены, что тюленя можно было спасти, окажись вовремя доступна хотя бы одна спецслужба, которая могла бы помочь. В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области назвали причины, почему этого не произошло. Подробнее в материале корреспондента Lada.kz.  

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Очевидцы, первыми обнаружившие белька, рассказали Lada.kz, что он выплыл на берег, и, на первый взгляд, выглядел здоровым. Однако при более внимательном осмотре у млекопитающего на шее заметили глубокую рану.

Шанс на спасение был

Все произошло в воскресенье, 1 июня, на побережье Каспия, напротив радонового источника. Отдыхающие заметили раненого белька. Со слов очевидцев, он подплыл к берегу, словно искал помощи.

Мы сразу позвонили в службу 109. Сказали «Срочно приедьте, белек тяжело ранен», - рассказала одна из очевидцев Жулдыз Дузмагамбетова.

Стоит отметить, что именно Жулдыз первая стала обзванивать службы спасения животных, и с тех пор все еще переживает за судьбу тюленя. Одна из служб даже приняла звонок, пообещав передать информацию дальше. Однако люди и белек ждали помощи до ночи – безрезультатно. 

На следующее утро, 2 июня, в службе 109 Жулдыз Дузмагамбетовой сообщили, что специалисты только выехали, но было поздно. Белька найти уже не удалось.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области корреспонденту Lada.kz подтвердили, что попытка добраться до места инцидента была предпринята сразу, однако к моменту, когда специалисты получили данные о тюлене, уже стемнело, его не нашли.

На следующий день мы обследовали берег до мыса Песчаный. Безрезультатно. Тюлень живой. На одном месте он лежать не будет, - сообщили в ведомстве.

Кто виноват?

Глава регионального отделения ассоциации «Qazaq Balyk» Данияр Акимжанов заявил, что рана на шее у белька – не от действий браконьеров. Скорее всего, повреждение было получено от катера или судна, которые рассекли тюленю шею. Об этом говорит глубокий порез. Но, даже не это больше всего беспокоит зоозащитника, а отсутствие должной и своевременной помощи краснокнижным.

Почему Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя не в Актау? Почему он не работает круглосуточно? Почему дно чистят волонтеры, а не нефтяные компании, которым это положено?, - возмущается спикер.

Необходимость в организации защиты белька поддерживает депутат и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Учитывая, что тюлень внесен в Красную книгу и находится под охраной, обращение с такими животными, а также с краснокнижными птицами, накладывает определенные ограничения и создает сложности для активистов и защитников природы. К сожалению, это никак не регулируется законом и несет потенциальные риски. Есть уполномоченный орган, который отвечает за это, но мы понимаем, что у них есть рабочие часы и выходные, ведь это люди. А животные, попавшие в беду, не могут ждать будних дней или рабочего времени. Круглосуточной службы спасения, которая работала бы 24/7, для таких случаев нет. Ребята из ДЧС – молодцы, часто приходят на помощь, но такие вопросы не входят в их компетенцию. Раньше был Центр реабилитации и помощи тюленям, сегодня там отель. Закрылся он или переехал – никто не знает, и этот вопрос нужно решать и очень срочно, - говорит Кирилл Осин.

В Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя сообщили, что ночью на месте происшествия находился их сотрудник, однако тюленя он там не обнаружил. На следующий день, 2 июня, был проведен повторный мониторинг, но раненого белька также не нашли. Вероятно, как считают специлисты, он вернулся в море.

В таких случаях в организации просят незамедлительно обращаться по телефону: +7 (775) 101-11-22. Текущий адрес центра: 3Б микрорайон, здание 12/1.

Он появился снова. И снова исчез.

Спустя два дня тюленя заметили на базе отдыха «Sunset». Он опять выплыл к людям, которые сообщили о находке снова на номер 109, откуда их обращение было перенаправлено в управление рыбного хозяйства.

В ведомстве рассказали, что и в этот раз они провели мониторинг указанной местности, но тюленя обнаружить так и не удалось. В поисках задействовали катер, однако и это результатов не принесло.

На сегодня, 9 июня, судьба белька неизвестна.

От автора 

В этом материале не будет хэппи-энда. Спасение белька, к сожалению, не покажут в новостях. Он просто исчез.

Но, как говорят люди, которые все же надеялись на его спасение и искали в день инцидента, в их памяти и памяти их детей надолго останутся страдания животного, не получившего помощи.

По заверению специалистов, мониторинг все еще продолжается. 

Напомним, белек с глубоким порезом на шее был обнаружен в прошлое воскресенье близ Актау.

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