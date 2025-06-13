Сейсмологи объяснили, почему в Каспийском море происходят землетрясения

Подземные толчки в акватории моря участились, причем происходят почти по одним и тем же координатам. Обеспокоенность граждан стала поводом для обращения корреспондента Lada.kz за объяснениями в Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.

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Каспийское море, по заверению специалистов, находится в зоне активных тектонических процессов. Особенно «беспокойной» считается южная часть – именно там проходит субдукционная зона Апшерон (Азербайджан) – Балканские горы (Туркменистан). С запада дополнительно давит Кавказский сейсмоактивный регион. К природным факторам добавляется и человеческий: масштабная добыча нефти и газа может менять напряженное состояние земной коры и провоцировать толчки.

Несмотря на опасную зону, в западной части Казахстана – вблизи Каспия всего по одной сейсмостанции на область.

Это существенно затрудняет точную интерпретацию причин подземных толчков и невозможность дать обоснованные прогнозы на текущий год, - утверждают в центре.

Более того, оценкой возможных последствий землетрясений центр не занимается, а спасательные службы лишь напоминают об общем алгоритме действий при толчках: сохранять спокойствие, покинуть опасные здания, отключить газ и электричество, и следовать инструкциям МЧС.

Напомним, последнее землетрясение на Каспии было зафиксировано 31 мая примерно в 358 километрах от Актау.