Землетрясение произошло в Каспийском море

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Подземный толчок зарегистрировал Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана. Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло 30 мая в 12:29 часов по местному времени.

Эпицентр находился на глубине 33 километра и примерно в 358 километрах от Актау.

Координаты: 40°28′48″ северной широты, 51°47′24″ восточной долготы.

Напомним, это 14-е по счёту землетрясение, произошедшее в Каспии с начала этого года.

Последний раз подземные толчки в водоеме зафиксировали 22 мая.