Молодые раки массово гибнут в Актау

Гибель членистоногих зафиксирована на мелководье в 7, 9 и 14 микрорайонах, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Мертвые ракообразные обнаружены на каменистом пляже в разных локациях на мелководье в 7, 9 и 14 микрорайонах.

Особенно тревожит местных жителей, что погибшими оказались преимущественно молодые особи.

Никогда такого не видели, - рассказывают отдыхающие.

Люди опасаются, что причина массовой гибели может быть связана с химическим загрязнением воды или другими факторами.

Некоторые обеспокоены возможной угрозой не только для морских обитателей, но и для людей, купающихся в этом районе.

Lada.kz направила запрос в компетентные органы на получение комментария по ситуации.

Напомним, в начале мая в Актау мертвых раков обнаружили в водосбросном канале.