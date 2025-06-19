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18.06.2025, 20:10

Ядовитый каракурт в центре Актау: эксперт бьет тревогу

Экология 0 5 408 Сергей Кораблев

В центре города был замечен каракурт - один из самых опасных видов пауков. Как отмечает эксперт, это нехарактерное явление для региона, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

По словам председателя регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и члена Общественного совета при Минэкологии РК Адильбека Козыбакова, пауков могли случайно завезти туристы, либо они уже обитали на территории города, например, в Ботаническом саду. Нынешний всплеск численности спровоцировал их массовое расселение.

Одной из возможных причин активного распространения каракуртов биолог считает изменения климата. 

За последние три года весна и лето в регионе стали более влажными, участились дожди. В результате пустыня вокруг Актау начала активно зарастать, создавая благоприятные условия для насекомых, - основной пищи каракуртов. Рост кормовой базы повлиял и на рост популяции самих пауков, - говорит Адильбек Козыбаков.

Чтобы снизить риски, эксперт призывает к дезинсекционным мероприятиям и информированию населения.

Необходимо распространять памятки через социальные сети о том, как вести себя при встрече с каракуртом и в случае укуса, - подчеркнул эксперт.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором был запечатлен смертельно опасный паук каракурт, ползающий на площади «Ынтымак».

Ранее организатор экскурсионных туров по региону Руслан Чуров предупреждал об опасности каракурта. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука. Что делать и как себя защитить, рассказали специалисты Института зоологии РК.

 

 

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