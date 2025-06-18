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18.06.2025, 17:17

Смертельно опасный паук снят на видео в центре Актау

Общество 0 3 425 Сергей Кораблев

В Сети появилось видео, на котором запечатлен смертельно опасный паук каракурт, ползающий на площади Ынтымак, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Как удалось выяснить корреспонду Lada.kz, видео снято вчера вечером, 17 июня. На кадрах видно, как черный паук  передвигается рядом с отдыхающими.

Каракурт, также известный как «черная вдова», обладает сильным ядом, смертельно опасным для человека. 

Местные жители обеспокоены, потому что такие случаи ранее не фиксировались в самом центре города.

Напомним, организатор экскурсионных туров по региону Руслан Чуров предупреждал об опасности каракурта. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука. Что делать и как себя защитить, рассказали специалисты Института зоологии РК.

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Это их место обитания, смертельность преувеличена. Было всего несколько летальных случаев из укушенных за ве время. Будет очень плохо, но не смертельно если здоровье хорошее. Нагоняют паники. Они всегда тут были
18.06.2025, 13:03
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