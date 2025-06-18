Смертельно опасный паук снят на видео в центре Актау

В Сети появилось видео, на котором запечатлен смертельно опасный паук каракурт, ползающий на площади Ынтымак, сообщает Lada.kz.
Как удалось выяснить корреспонду Lada.kz, видео снято вчера вечером, 17 июня. На кадрах видно, как черный паук передвигается рядом с отдыхающими.
Каракурт, также известный как «черная вдова», обладает сильным ядом, смертельно опасным для человека.
Местные жители обеспокоены, потому что такие случаи ранее не фиксировались в самом центре города.
Напомним, организатор экскурсионных туров по региону Руслан Чуров предупреждал об опасности каракурта. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука. Что делать и как себя защитить, рассказали специалисты Института зоологии РК.
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