Смертельно опасный паук снят на видео в центре Актау

В Сети появилось видео, на котором запечатлен смертельно опасный паук каракурт, ползающий на площади Ынтымак, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Как удалось выяснить корреспонду Lada.kz, видео снято вчера вечером, 17 июня. На кадрах видно, как черный паук передвигается рядом с отдыхающими.

Каракурт, также известный как «черная вдова», обладает сильным ядом, смертельно опасным для человека.

Местные жители обеспокоены, потому что такие случаи ранее не фиксировались в самом центре города.

Напомним, организатор экскурсионных туров по региону Руслан Чуров предупреждал об опасности каракурта. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука. Что делать и как себя защитить, рассказали специалисты Института зоологии РК.