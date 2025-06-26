Жители Актау продолжают обнаруживать мертвых тюленей у берегов Каспия

Отдыхающие наткнулись на жуткую находку – мертвую тушу крупного тюленя на берегу, напротив 14 микрорайона, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 14 микрорайона

Местные жители обнаружили обитателя Каспия сегодня вечером, 25 июня, буквально в 100 метрах от инсталляции «I Love Aktau», где готовят сцену для очередного концерта.

Горожане предполагают, что это может быть тот самый тюлень, которого ранее выбросило на берег в районе «Самал-1».

Видео с места происшествия было направлено корреспондентом Lada.kz в соответствующие службы.

Напомним, на берегу в микрорайоне «Самал-1» 23 июня была обнаружена туша мертвого тюленя, схожая по описанию с нынешней находкой.