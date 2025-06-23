Тушку мертвого тюленя прибило к берегу в Актау

Фото местных жителей

На берегу в микрорайоне «Самал-1» сегодня, 23 июня, местные жители обнаружили тушу мертвого тюленя.

Это уже не первый случай. Надо что-то предпринимать. Одни только праздники на уме у чиновников, а об экологии никто не думает! Где мы эти праздники проводим? Прямо неподалеку от амфитеатра туша тюленя!, - возмущается автор видео.

На место выехали представители службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области.

О ситуации были уведомлены полиция, городская служба реагирования 109, а также управление рыбной инспекции по Мангистауской области.

Тушу тюленя передадут коммунальным службам для утилизации на полигоне.

Смерть тюленя, по предварительным оценкам, наступила около двух месяцев назад. В настоящий момент труп находится на стадии сильного разложения. После гибели такие морские животные, как правило, опускаются на дно. Со временем, в результате естественных процессов газообразования, тушка всплывает на поверхность и под действием ветра и течений его прибивает к берегу, - объяснили в службе по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области.

Напомним, в начале июня белек с глубоким порезом на шее был обнаружен на берегу близ Актау.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области назвали причины. Подробнее в материале корреспондента Lada.kz.