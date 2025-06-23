Тушку мертвого тюленя прибило к берегу в Актау

Отдыхающие обнаружили тушу мертвого обитателя Каспия на побережье микрорайона «Самал-1», сообщает Lada.kz.
На берегу в микрорайоне «Самал-1» сегодня, 23 июня, местные жители обнаружили тушу мертвого тюленя.
Это уже не первый случай. Надо что-то предпринимать. Одни только праздники на уме у чиновников, а об экологии никто не думает! Где мы эти праздники проводим? Прямо неподалеку от амфитеатра туша тюленя!, - возмущается автор видео.
На место выехали представители службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области.
О ситуации были уведомлены полиция, городская служба реагирования 109, а также управление рыбной инспекции по Мангистауской области.
Тушу тюленя передадут коммунальным службам для утилизации на полигоне.
Смерть тюленя, по предварительным оценкам, наступила около двух месяцев назад. В настоящий момент труп находится на стадии сильного разложения. После гибели такие морские животные, как правило, опускаются на дно. Со временем, в результате естественных процессов газообразования, тушка всплывает на поверхность и под действием ветра и течений его прибивает к берегу, - объяснили в службе по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области.
Напомним, в начале июня белек с глубоким порезом на шее был обнаружен на берегу близ Актау.
В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области назвали причины. Подробнее в материале корреспондента Lada.kz.
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