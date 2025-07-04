На месторождении в Мангистау рабочий поймал птицу голыми руками

В социальных сетях распространилось видео, на котором рабочий одного из месторождений ловит птицу голыми руками. Чтобы выяснить, какой вид пернатых запечатлён на видео, и входит ли он в Красную книгу, редакция Lada.kz обратилась за комментарием к биологу, председателю Регионального экосовета ассоциации ECOJER и члену Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбеку Козыбакову.

Фото: кадр видео

Сегодня, 4 июля, в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в красной спецодежде ловит птицу, сидевшую на крыше металлической конструкции, голыми руками. По предварительным данным, ролик был снят на одном из месторождений в Мангистауской области.

В комментариях под видео некоторые пользователи выразили недовольство действиями мужчины:

«Зачем трогать птицу? Разве нельзя просто оставить её в покое?», «Дикарство процветает», «Живя в таком прекрасном регионе, люди не знают и не ценят его природу».

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, просмотрев видео, сообщил, что птица – большой баклан.

Эта птица не занесена в Красную книгу. В районах с развитым рыбоводством её даже считают вредителем, поскольку она активно поедает рыбу. Конечно, полностью уничтожать бакланов нельзя – это часть экосистемы. Особенно на особо охраняемых природных территориях, где есть их гнёзда – там трогать их запрещено, поскольку они выполняют определённую экологическую функцию. Думаю, в данном случае мужчине ничего не грозит, но всё зависит от того, как на ситуацию отреагирует инспектор областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Среди рыбаков бытует мнение, что бакланы – конкуренты, поэтому они порой даже радуются, если таких птиц кто-то убивает, - прокомментировал Адильбек Козыбаков.

На вопрос редакции о возможных мотивах мужчины эксперт ответил следующее:

Мне кажется, он, возможно, рыбак-любитель, и воспринимает баклана как своего «врага». А может, он вовсе и не рыбак, и просто от безделья занялся тем, что, по сути, является живодерством. В любом случае это неправильно. На мой взгляд, только промысловый рыбак может бороться с бакланами на своем рыболовном участке, - подчеркнул биолог.

Для справки

Фото: pixabay.com

Бакланы – род морских птиц семейства баклановых. Широко распространены по всему миру с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр, на заболоченных территориях.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала завораживающее кадры со стаей бакланов, устроившихся в гнёздах. Видео удалось снять любителю-фотографу из Жанаозена Бахытжану Жумагалиулы.

Читайте также свежие данные о том, где и на кого можно охотиться в Мангистауской области.