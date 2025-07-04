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04.07.2025, 12:38

На месторождении в Мангистау рабочий поймал птицу голыми руками

Экология 0 13 759 Лиана Рязанцева

В социальных сетях распространилось видео, на котором рабочий одного из месторождений ловит птицу голыми руками. Чтобы выяснить, какой вид пернатых запечатлён на видео, и входит ли он в Красную книгу, редакция Lada.kz обратилась за комментарием к биологу, председателю Регионального экосовета ассоциации ECOJER и члену Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбеку Козыбакову.

 

 

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Сегодня, 4 июля, в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в красной спецодежде ловит птицу, сидевшую на крыше металлической конструкции, голыми руками. По предварительным данным, ролик был снят на одном из месторождений в Мангистауской области.

В комментариях под видео некоторые пользователи выразили недовольство действиями мужчины:

«Зачем трогать птицу? Разве нельзя просто оставить её в покое?», «Дикарство процветает», «Живя в таком прекрасном регионе, люди не знают и не ценят его природу».

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, просмотрев видео, сообщил, что птица – большой баклан.

Эта птица не занесена в Красную книгу. В районах с развитым рыбоводством её даже считают вредителем, поскольку она активно поедает рыбу. Конечно, полностью уничтожать бакланов нельзя – это часть экосистемы. Особенно на особо охраняемых природных территориях, где есть их гнёзда – там трогать их запрещено, поскольку они выполняют определённую экологическую функцию. Думаю, в данном случае мужчине ничего не грозит, но всё зависит от того, как на ситуацию отреагирует инспектор областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Среди рыбаков бытует мнение, что бакланы – конкуренты, поэтому они порой даже радуются, если таких птиц кто-то убивает, - прокомментировал Адильбек Козыбаков.

На вопрос редакции о возможных мотивах мужчины эксперт ответил следующее:

Мне кажется, он, возможно, рыбак-любитель, и воспринимает баклана как своего «врага». А может, он вовсе и не рыбак, и просто от безделья занялся тем, что, по сути, является живодерством. В любом случае это неправильно. На мой взгляд, только промысловый рыбак может бороться с бакланами на своем рыболовном участке, - подчеркнул биолог.

Для справки

Фото: pixabay.com

Бакланы – род морских птиц семейства баклановых. Широко распространены по всему миру с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр, на заболоченных территориях.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала завораживающее кадры со стаей бакланов, устроившихся в гнёздах. Видео удалось снять любителю-фотографу из Жанаозена Бахытжану Жумагалиулы.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Дикарь! Наказать за жестокое обращение!
04.07.2025, 16:28
Vladimir00
Vladimir00
Бутылку водки ему за такой улов.герой надо же на видео попал.теперь возвысят.
04.07.2025, 11:11
Космос
Космос
Дикарь и есть!!! От безделья, видимо, не сильно занят на работе...
04.07.2025, 08:22
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