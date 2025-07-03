Сезон открыт: где и на кого можно охотиться в Мангистау

В Мангистауской области с 15 июля текущего года официально стартует сезон охоты. Об этом Lada.kz сообщили в региональной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

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Охота в стране регулируется Законом Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», а также рядом приказов министерства экологии и природных ресурсов. Согласно утверждённым лимитам, разрешён отстрел ряда дичи в строго установленные сроки и в обозначенных местах.

Перечень разрешённых объектов охоты и сроки на сезон 2025-2026 года:

• кулик – с 15 июля по 15 декабря;

• голубь – с 20 августа по 30 ноября;

• гусь, утка, лысуха – с 27 сентября по 15 января;

• корсак, лиса – с 1 ноября по 15 февраля;

• заяц – с 1 ноября по 31 января;

• кеклик – с 1 октября по 15 декабря;

• куропатка – с 7 сентября по 30 ноября;

• кабан – с 7 сентября по 31 декабря (только в районе Жельтау-Коленкели).

Разрешённые территории для охоты в Мангистауской области: Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая бухта-Саура, Ащысор, Прибрежное, Токмак, Кияхты, Мангышлак, Жельтау-Коленкели, Ердалы, Елтеже.

Без разрешения допускается отстрел:

• волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак – при выполнении функций охраны животного мира должностными лицами или егерской службой;

• большого баклана – в рамках рыбного хозяйства;

• при охоте на другие виды – если у охотника есть действующее разрешение на пользование животным миром.

Использование авиа-, авто- и снегоходной техники допускается только в случае охраны или спецразрешений.

Где получить разрешение:

Актау, 4 микрорайон, дом №1, магазин «Робинзон». Номер телефона: +7 (7292) 506-995, ОО «Мангистауское областное общество охотников и рыболовов». Актау, 31А микрорайон, дом №8, квартира №72. Номера телефонов: +7 (701) 996-01-11, +7 (747) 111-78-48, ТОО «Falconry LTD».

Все охотники обязаны соблюдать правила безопасности и действующее законодательство. Нарушения влекут административную или уголовную ответственность.