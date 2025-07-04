18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.51
611.83
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.07.2025, 15:58

Почему в Актау стало больше ласточек и стрижей?

Экология 0 4 222 Лиана Рязанцева

Жители Актау обратили внимание на необычно большое количество ласточек и стрижей в городе. В чём причина такого природного явления, редакция Lada.kz выяснила у биолога, председателя Регионального экосовета ассоциации ECOJER и члена Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбека Козыбакова.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Жители Актау заметили, что в городе стало значительно больше ласточек и стрижей. Причины такого массового появления птиц редакции назвал биолог Адильбек Козыбаков.

Уже третий год в Актау наблюдаются климатические изменения. Лето стало более влажным, дожди идут не только летом, но и начиная с весны. Температура не такая высокая, как в прежние годы. Это способствовало активному росту растительности в городе. В свою очередь, увеличилось количество насекомых, в том числе мелких летающих – мошек, которыми питаются ласточки и стрижи. Всё это связано в единую пищевую цепочку, поэтому численность этих птиц в городе значительно возросла, - пояснил биолог.

Эксперт подчеркнул, если климат снова станет более сухим и жарким, как это было раньше, начнётся обратный процесс – количество насекомых сократится, а вместе с ними и численность вышеназванных птиц.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором рабочий одного из месторождений ловит птицу голыми руками. Чтобы выяснить, какой вид пернатых запечатлён на видео, и входит ли он в Красную книгу, редакция также Lada.kz обратилась за комментарием к Адильбеку Козыбакову.

18
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…