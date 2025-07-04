Почему в Актау стало больше ласточек и стрижей?

Жители Актау обратили внимание на необычно большое количество ласточек и стрижей в городе. В чём причина такого природного явления, редакция Lada.kz выяснила у биолога, председателя Регионального экосовета ассоциации ECOJER и члена Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбека Козыбакова.

Фото: istockphoto.com

Жители Актау заметили, что в городе стало значительно больше ласточек и стрижей. Причины такого массового появления птиц редакции назвал биолог Адильбек Козыбаков.

Уже третий год в Актау наблюдаются климатические изменения. Лето стало более влажным, дожди идут не только летом, но и начиная с весны. Температура не такая высокая, как в прежние годы. Это способствовало активному росту растительности в городе. В свою очередь, увеличилось количество насекомых, в том числе мелких летающих – мошек, которыми питаются ласточки и стрижи. Всё это связано в единую пищевую цепочку, поэтому численность этих птиц в городе значительно возросла, - пояснил биолог.

Эксперт подчеркнул, если климат снова станет более сухим и жарким, как это было раньше, начнётся обратный процесс – количество насекомых сократится, а вместе с ними и численность вышеназванных птиц.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором рабочий одного из месторождений ловит птицу голыми руками. Чтобы выяснить, какой вид пернатых запечатлён на видео, и входит ли он в Красную книгу, редакция также Lada.kz обратилась за комментарием к Адильбеку Козыбакову.