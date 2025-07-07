Мертвой рыбой усеян берег в Баутино

В Сети появилось тревожное видео, снятое у побережья села Баутино. На кадрах десятки мертвых рыб, выброшенных на берег, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Автор видео выражает обеспокоенность происходящим и задается вопросом: что стало причиной столь массовой гибели кефали и воблы? Тревогу вызывает и тот факт, что мелкая рыба лежит прямо у кромки воды, что может свидетельствовать о загрязнении или других экологических нарушениях.

Редакция Lada.kz направила видео в компетентные органы и ожидает официальных комментариев и реакцию природоохранных служб.