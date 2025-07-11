Мертвого тюленя снова обнаружили у берегов Каспия

В Акшукуре обнаружили тушу мертвого тюленя. На место событий приехали специалисты Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области

О найденном на побережье мертвом тюлене сообщили по номеру «102» сегодня, 10 июля. После к месту обнаружения прибыли специалисты Службы по охране животного мира регионального управления рыбного хозяйства.

Инцидент произошел в районе пляжа села Акшукур, примерно в 300 метрах от воды. Тюлень находился в сильной стадии разложения, поэтому взятие проб оказалось невозможным. Туша передана коммунальным службам для утилизации на полигоне, - проинформировали в ведомстве.

Стоит отметить, что за последнее время это не первый случай, связанный с гибелью эндемиков у берегов Каспийского моря. Одни из последних произошли в конце июня текущего года в Актау в микрорайоне «Самал-1», а затем в 14 микрорайоне.