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10.07.2025, 19:31

Мертвого тюленя снова обнаружили у берегов Каспия

Экология 0 875 Алия Шарипова

В Акшукуре обнаружили тушу мертвого тюленя. На место событий приехали специалисты Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области
Фото Службы по охране животного мира управления рыбного хозяйства Мангистауской области

О найденном на побережье мертвом тюлене сообщили по номеру «102» сегодня, 10 июля. После к месту обнаружения прибыли специалисты Службы по охране животного мира регионального управления рыбного хозяйства.

Инцидент произошел в районе пляжа села Акшукур, примерно в 300 метрах от воды. Тюлень находился в сильной стадии разложения, поэтому взятие проб оказалось невозможным. Туша передана коммунальным службам для утилизации на полигоне, - проинформировали в ведомстве.

Стоит отметить, что за последнее время это не первый случай, связанный с гибелью эндемиков у берегов Каспийского моря. Одни из последних произошли в конце июня текущего года в Актау в микрорайоне «Самал-1», а затем в 14 микрорайоне.

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