Масляные пятна в море вызвали тревогу у жителей Актау - экологи нарушений не нашли

Экологи не нашли масляных пятен и мусор в прибрежной зоне областного центра, передает Lada.kz.
Жители 12 июля в районе 15 микрорайона на поверхности воды заметили масляные пятна и плавающий мусор. По их словам, грязь появилась очень быстро, и было ощущение, что ее кто-то сбросил специально.
Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в тот же день выехали на место.
«Провели обзорную работу в связи с загрязнением морского побережья 15 микрорайона города Актау, распространенного в социальных сетях. В ходе обзорных работ загрязненный участок не выявлен», - отреагировали в департаменте экологии на публикацию.
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