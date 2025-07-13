Масляные пятна в море вызвали тревогу у жителей Актау - экологи нарушений не нашли

Экологи не нашли масляных пятен и мусор в прибрежной зоне областного центра, передает Lada.kz .

Фото департамента экологии Мангистауской области

Жители 12 июля в районе 15 микрорайона на поверхности воды заметили масляные пятна и плавающий мусор. По их словам, грязь появилась очень быстро, и было ощущение, что ее кто-то сбросил специально.

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в тот же день выехали на место.