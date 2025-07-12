Море превращается в отстойник: жители Актау заметили масляные пятна и мусор

В редакцию Lada.kz поступило видео от жителя Актау: на кадрах видно, как на поверхности моря плавают мусор и масляные пятна. Горожане обеспокоены состоянием прибрежной зоны и призывают обратить внимание на ухудшающуюся экологическую обстановку.

Кадр видео

Сегодня, 12 июля, жители Актау стали свидетелями загрязнения моря. По словам очевидцев, в районе 15 микрорайона на поверхности воды заметны масляные пятна и плавающий мусор.

Как будто кто-то специально сбросил отходы. Ещё минут 40 назад море было чистым, а теперь в воду невозможно зайти, — возмущается жительница Актау.

Редакция направила полученное видео в департамент экологии с просьбой разъяснить, что могло стать причиной появления масляных пятен на поверхности моря. Официальный комментарий от ведомства ожидается.