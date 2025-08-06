«Каспий уходит - молчать нельзя!» Высокая Неделя в защиту моря пройдет в Актау и еще трех городах Казахстана

Қазақ тіліне аудару

С 11 по 16 августа пройдут масштабные мероприятия, посвященные судьбе Каспийского моря, которое стремительно мелеет и теряет свою уникальную экосистему, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Под лозунгом «Стань голосом Каспия» в четырех городах Казахстана - Астане, Алматы, Атырау и Актау одновременно развернутся фотовыставки, общественные встречи, форумы и конференции. Организаторы уверены, чем громче голос общества - тем выше шанс спасти исчезающее море.

Сегодня Каспий - на грани. И если мы не начнем действовать сейчас, завтра будет поздно. Это не только экологическая, но и гуманитарная катастрофа, говорят участники движения.

Цель кампании - привлечь внимание к критическому состоянию моря и добиться реальных шагов по его сохранению: от научных решений до государственной поддержки и международного сотрудничества.

Вход на мероприятия свободный.