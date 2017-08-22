Синоптики прогнозируют пыльную бурю в Мангистау 23 августа

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области распространил SMS-уведомления с предупреждением об угрозе усиления ветра и возникновения пыльных бурь в регионе.
- Существует вероятность аварий на линиях электропередач и связи, повреждений лёгких строений, крыш домов, рекламных конструкций. Жителям области следует быть осторожнее, - сообщили в ДЧС Мангистау.
Единый номер экстренных служб: 112
Напомним, в 2015 году Мангистау накрыла сильнейшая пыльная буря, которая заставила многих жителей Актау отменить свои воскресные планы. Горожане почти весь день размещали фото в социальных сетях, обсуждали плюсы непогоды и кому это все на руку.