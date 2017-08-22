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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:24

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Синоптики прогнозируют пыльную бурю в Мангистау 23 августа

На территории области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Пыльную бурю, усиление ветра восточного и юго-восточного направлений до 15-20 м/с прогнозируют синоптики 23 августа в Мангистауской области.

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области распространил SMS-уведомления с предупреждением об угрозе усиления ветра и возникновения пыльных бурь в регионе.

- Существует вероятность аварий на линиях электропередач и связи, повреждений лёгких строений, крыш домов, рекламных конструкций. Жителям области следует быть осторожнее, - сообщили в ДЧС Мангистау.

Единый номер экстренных служб: 112

Напомним, в 2015 году Мангистау накрыла сильнейшая пыльная буря, которая заставила многих жителей Актау отменить свои воскресные планы. Горожане почти весь день размещали фото в социальных сетях, обсуждали плюсы непогоды и кому это все на руку.


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