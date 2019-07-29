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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 2574

Напуганную стаю тюленей в Каспийском море сняли на видео

Пользователи социальных сетей рассылают видео, где несколько десятков крупных и мелких тюленей пытаются уйти с берега в море. Видео прокомментировал эколог Кирилл Осин, руководитель некоммерческой неправительственной экологической организации «Эко Мангистау».

Кадр видео
Тюлени, по предположению Кирилла Осина, устроили лежбище на мелководье. Но, судя по кадрам, млекопитающие были очень напуганы, предположительно, появлением человека, из-за чего попытались скрыться в море. Автор видео, по мнению эколога, послужил для них фактором раздражения.

- Это большая удача увидеть такое большое количество тюленей. Однако не рекомендуется их тревожить, потому что они могут просто-напросто покинуть своё привычное место обитания, - отметил Кирилл Осин.



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Комментарии ( 3 )

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  • fitter
  • Pavelmwest
 Empro (Посетители) Сегодня, 18:20
Зачем было их вообще гонять? hypnosis Ни кому не мешали, ни кого не трогали.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:43
дикие люди. какие же вы дикие stena bazar и не образованные, не воспитанные и ...
 
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 Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:59
bazar человек самое страшное животное!!!
 
 

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