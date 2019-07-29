Напуганную стаю тюленей в Каспийском море сняли на видео

Тюлени, по предположению Кирилла Осина, устроили лежбище на мелководье. Но, судя по кадрам, млекопитающие были очень напуганы, предположительно, появлением человека, из-за чего попытались скрыться в море. Автор видео, по мнению эколога, послужил для них фактором раздражения.- Это большая удача увидеть такое большое количество тюленей. Однако не рекомендуется их тревожить, потому что они могут просто-напросто покинуть своё привычное место обитания, - отметил Кирилл Осин.