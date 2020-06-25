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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:11

Просмотров: 2734

На обрезавшего деревья владельца рынка наложили штраф в Актау

По факту необоснованной обрезки деревьев по периметру рынка в 24 микрорайоне начата проверка, как сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото автора
Ранее, как отметили в акимате, индивидуальный предприниматель, владелец рынка, обращался в акимат Актау с просьбой обрезать деревья.

Специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства предварительно осмотрели деревья и решили, что они не подлежат обрезке. В обращении хозяину рынка было отказано.

- Несмотря на заключение индивидуальный предприниматель самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей. Ведётся работа по определению размера ущерба уничтоженных деревьев, - сообщили в акимате.


Напомним, жителей Актау возмутило уничтожение части живых зелёных насаждений по периметру рынка в 24 микрорайоне.



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Комментарии ( 11 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:22
обрезали деревья конечно ужасно, но если вспомнить- сперва перестилали там асфальт, потом мучали бордюры , мачты освещения устанавливали- подключали, вроде как на том участке плитку положили... раздолбали, огородили- переделали фасад и постройку.Это плановое ведение хозяйства, города??? Рынок этот закрыть?- рехнулись!, сколь там работает людей, сколько жителей закупаются там( многие не имея авто).Территорию рынка постоянно убирают. Д\сады, школы, организации, ботан. сад- все обнесены заборами, они там сами поливают, так почему там везде засохшие деревья которые пилят и никто шум не подымает??? podzatylnik
 
-1
  • ЁмоЁ
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  • Ну Ну
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 15:53
Слабо акимату рынок закрыть? Архитектурным великолепием он не блещет, помехи транспорту все время? Скверик разбили бы как возле ДВД в 12 мкр, а?
 
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  • тишка
  • ЁмоЁ
 МСМ-54 (Посетители) Сегодня, 15:47
Да, хозяин (если это он конечно?)не аккуратно по обрезал деревья. А, те к кому он обращался? Не посчитали нужным этим заняться. Они приняли решение. Очень сильно.
Поэтому по всему городу полно больных деревьев
Кто ими занимается? лечит,обрезает,поливает
в плановом порядке? Нет этого.
Этим должно заниматься городское коммунальное предприятие специальное.Со штатом специалистов
которые могли бы заниматься всем:посадками, поливом, уходом за всем посаженным. А у нас непонятно кто выиграет тендер на один год и пытается выжать всё что можно и нельзя. Ранее в градообразующем предприятии ПГМК был цех озеленения, который всем этим и занимался. Велась паспортизация всей зелени по микрорайонам, анализировалось , что можно сажать в нашей зоне повышенного риска, а что нельзя.Тогда и был результат. Вот тогда наверно и можно будет спросить за содеянное в прошлом году и призвать к ответу.
 
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  • spamregg
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 15:23
20 МРП умножаем на 2 778 (1 МРП) равно 55 560.
Да вы издеваетесь!!! Что за наказание? Что за маразмотические законы? Даже за одно дерево это мало!!!
Судя по высказыванию акиматовцев - это не за дерево, но всё равно мизер. За загубленные деревья надо как минимум кисти рук отрубать.

Кто помнит, почём стоит столб освещения вдоль дороги, если его снести на авто?
 
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  • DAD
  • Ну Ну
  • ЁмоЁ
 Око (Посетители) Сегодня, 15:08
Возмещать нужно делом, а не штрафами отделываться. Вывеску чтоли не видно было?! Одно загубил, пять посадил и отвечай за них всю жизнь. На баланс предприятия сажайте!

всё вижу
 
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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 14:59
Вообдще то надо бы всех причастных посадить голой ..ой на эти обрубки и оставить прорастать!
Штрафы куда уйдут? И какая польза то от них?
На КОЛ этих...!

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • arelav_74
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 14:47
...эти ряды деревьев вдоль кольцевой дороги вокруг оптового рынка в 24 мкр, абсолютно никому не мешали и если этот предприниматель он же типа хозяин своей лавки возомнил себя хозяином своей территории то у него напрочь отсутствует интеллект либо серое вещество в черепной коробке.Деревья у которых почти срезаны кроны под самый ствол в дальнейшем они обречены на неменуемую гибель.Если ему самому срезать или отрезать тело до туловища будет ли такое создание в обличии человека жить??? Нет... так и эти несчастные но увы уже загубленные деревья...Некогда их высаживали сами сотрудники областной прокуратуры, до переезда на новое место.
 
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  • dundya
  • Око
  • Maximus
  • DAD
  • ЁмоЁ
  • spamregg
 2garin (Посетители) Сегодня, 14:21
5 млн тг за каждое дерево!!!!
+ посадить 5 летнее деревья за свой счет востановить.... за каждое срезанное дерево 5 шт новых...
Слуги народа начниайте работать а не бумагамардством заниматься...! Вся надежда на Вас!!! давайте меняйте мнение о себе у народа!!!
 
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  • Maximus
  • DAD
 Argallo (Посетители) Сегодня, 14:17
Цитата: замакима
Так укоротил или уничтожил??? Вот бы точно определится)

Уничтожил, эти деревья теперь не выживут.
 
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  • Toryn
  • DAD
 замакима (Посетители) Сегодня, 13:53
Так укоротил или уничтожил??? Вот бы точно определится)
 
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