На обрезавшего деревья владельца рынка наложили штраф в Актау

- Несмотря на заключение индивидуальный предприниматель самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей. Ведётся работа по определению размера ущерба уничтоженных деревьев, - сообщили в акимате.

Ранее, как отметили в акимате, индивидуальный предприниматель, владелец рынка, обращался в акимат Актау с просьбой обрезать деревья.Специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства предварительно осмотрели деревья и решили, что они не подлежат обрезке. В обращении хозяину рынка было отказано.Напомним, жителей Актау возмутило уничтожение части живых зелёных насаждений по периметру рынка в 24 микрорайоне.