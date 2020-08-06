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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 1037

Сильный ливень обрушился на Мангистау

Последствия дождя запечатлели очевидцы.

Фото пользователя Сети
Дождь начался над территорией Актау и Мунайлинским районом в ночь с 5 на 6 августа.

Пользователи Сети сняли ливень на видео.



В объективы очевидцев также попали и необычные облака.

Сильный ливень обрушился на Мангистау

Сильный ливень обрушился на Мангистау




Жители города запечатлели последствия сильного дождя.



Затопило дома в нескольких микрорайонах Актау.



В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области сообщили, что в Актау затопило 12 участков, пять из которых - проезжая часть автомобильных дорог.

На территории Мунайлинского района затопило четыре улицы и восемь домов.

- Жертв и пострадавших от ливня нет. Сейчас обстановка нормализовалась. Всего было откачено 13 700 кубических метров воды, - пояснил Мурат Муханов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.

Ранее ДЧС области предупреждал об угрозе сильного дождя и усилении скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

Сегодня и завтра, как сообщают синоптики, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +23 до +26 °С.

Напомним, ранее в Форт-Шевченко после сильного ливня затопило улицы. Обильные осадки в ночь на 5 августа превысили уровень воды в центральных каналах, что привело к затоплению.



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Комментарии ( 4 )

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klassik88 (Посетители) Сегодня, 11:17
Давненько такого ливня не было, зато как сейчас на улице хорошо и растительности тоже
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Toryn
 FL (Посетители) Сегодня, 11:02
На дорожки в парке Акбота в 1 мкр посмотрите. Часть плиток смыло.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • leo529
  • Toryn
  • klassik88
  • Око
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:01
Долгожданный полив деревьев в Актау.
 
 

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