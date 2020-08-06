Сильный ливень обрушился на Мангистау

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Дождь начался над территорией Актау и Мунайлинским районом в ночь с 5 на 6 августа.
Пользователи Сети сняли ливень на видео.
В объективы очевидцев также попали и необычные облака.
Жители города запечатлели последствия сильного дождя.
Затопило дома в нескольких микрорайонах Актау.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области сообщили, что в Актау затопило 12 участков, пять из которых - проезжая часть автомобильных дорог.
На территории Мунайлинского района затопило четыре улицы и восемь домов.
- Жертв и пострадавших от ливня нет. Сейчас обстановка нормализовалась. Всего было откачено 13 700 кубических метров воды, - пояснил Мурат Муханов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.
Ранее ДЧС области предупреждал об угрозе сильного дождя и усилении скорости ветра до 15-20 метров в секунду.
Сегодня и завтра, как сообщают синоптики, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +23 до +26 °С.
Напомним, ранее в Форт-Шевченко после сильного ливня затопило улицы. Обильные осадки в ночь на 5 августа превысили уровень воды в центральных каналах, что привело к затоплению.
Пользователи Сети сняли ливень на видео.
В объективы очевидцев также попали и необычные облака.
Жители города запечатлели последствия сильного дождя.
Затопило дома в нескольких микрорайонах Актау.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области сообщили, что в Актау затопило 12 участков, пять из которых - проезжая часть автомобильных дорог.
На территории Мунайлинского района затопило четыре улицы и восемь домов.
- Жертв и пострадавших от ливня нет. Сейчас обстановка нормализовалась. Всего было откачено 13 700 кубических метров воды, - пояснил Мурат Муханов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.
Ранее ДЧС области предупреждал об угрозе сильного дождя и усилении скорости ветра до 15-20 метров в секунду.
Сегодня и завтра, как сообщают синоптики, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +23 до +26 °С.
Напомним, ранее в Форт-Шевченко после сильного ливня затопило улицы. Обильные осадки в ночь на 5 августа превысили уровень воды в центральных каналах, что привело к затоплению.