Кто даст ответ? Жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе

Жители Актау жалуются на химический запах в воздухе. Особенно сильно посторонний запах ощущается в нижних микрорайонах города.Горожане выдвигают разные версии, кто-то считает, что запах - это результат работы завода «КазАзот».Согласно опросу в социальной сети Instagram, более 1000 жителей Актау ответили, что чувствуют резкий запах газа в воздухе.Журналисты «Лады» попытаются узнать у специалистов, с чем связано присутствие специфического запаха в Актау.