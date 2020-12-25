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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:06

Просмотров: 2765

Кто даст ответ? Жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе

Жители Актау сообщают в социальных сетях о резком запахе в воздухе.

Иллюстративное фото
Жители Актау жалуются на химический запах в воздухе. Особенно сильно посторонний запах ощущается в нижних микрорайонах города.



Кто даст ответ? Жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе


Кто даст ответ? Жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе

Кто даст ответ? Жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе





Кто даст ответ? Жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе


Горожане выдвигают разные версии, кто-то считает, что запах - это результат работы завода «КазАзот».

Согласно опросу в социальной сети Instagram, более 1000 жителей Актау ответили, что чувствуют резкий запах газа в воздухе.

Кто даст ответ? Жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе



Журналисты «Лады» попытаются узнать у специалистов, с чем связано присутствие специфического запаха в Актау.


 

А вы чувствуете запах чего то химического ?


Да - 29 (93,55%)

Нет - 2 (6,45%)



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Комментарии ( 18 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 23:07
clavchik Сегодня, 22:54Ответить

По поводу комментария с Умирзака.Откуда он может унюхать запах химии,местный баран при варке воняет сильнее всех запахов с хим завода.Приятного аппетита.

Местных баранов не ем. На НГ из Алматы баранину привез. А по поводу химии за 20 лет работы на Тенгизе поверьте я химию на запах то уже знаю.
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 22:55
я вот слабо чувствую всякие запахи...но газ я определенно чую...а еще чую где-то близко запах "лапши для ушей"!
 
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clavchik (Посетители) Сегодня, 22:54
По поводу комментария с Умирзака.Откуда он может унюхать запах химии,местный баран при варке воняет сильнее всех запахов с хим завода.Приятного аппетита.
 
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  • Сергей Владимиров
 PoZitron (Посетители) Сегодня, 22:23
Pavelmwest, тут не маски надо носить,а противогазы натягивать.
 
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  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 22:08
Есть запах, 11 мкр, ынтымак, 19.30.
 
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  • Космос
  • Сергей Владимиров
 Username (Посетители) Сегодня, 22:07
Вот вам и ответ, приложение Air kz от казгидромет. Обратите внимание на всплеск


 
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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 22:05
Носите маски
 
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  • Сергей Владимиров
  • Космос
 tolk (Посетители) Сегодня, 22:01
Ветерок со стороны АТЗ нагоняет.
Экологи АУ!
 
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  • Сергей Владимиров
 alixah (Посетители) Сегодня, 21:50
В 7 микр вонь стоит химический, похожим на запах растворителя.
 
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  • Сергей Владимиров
 The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 21:46
14мкр. сидя дома чувствую этот запах.
 
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