Причину массовой гибели тюленей на Каспии назвали ученые

Фото из архива Lada.kz
Вероятной причиной массовой гибели тюленей на Каспии мог стать выброс природного метана или сопутствующих газов. Сейсмическая активность в совокупности со штилем могли усугубить экологическую ситуацию, сообщает ria.ru со слов представителей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Ранее предполагалось, что животные стали жертвой рыбного промысла или умерли из-за интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами. Эти предположения не подтвердились.
- В качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии рассматривается выброс природного газа, который может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра, - указано в сообщении ВНИРО.
Ученые отметили, что для Каспийского моря характерны нефтяные и газовые выбросы, которые усиливаются при сейсмоактивности. В ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия зарегистрировали более 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до 1 метра в секунду.
- В маловетреных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания. Они могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения, - пришли к выводу ученые.
По словам представителей Росрыболовства, в последние годы выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспия происходят периодически. Похожие случаи зафиксировали в 2012 и 2016 годах.
Напомним, в декабре прошлого года на западном побережье Каспия начали обнаруживать десятки тушек мертвых тюленей. Всего обнаружили более 300 животных.
Ранее предполагалось, что животные стали жертвой рыбного промысла или умерли из-за интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами. Эти предположения не подтвердились.
- В качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии рассматривается выброс природного газа, который может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра, - указано в сообщении ВНИРО.
Ученые отметили, что для Каспийского моря характерны нефтяные и газовые выбросы, которые усиливаются при сейсмоактивности. В ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия зарегистрировали более 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до 1 метра в секунду.
- В маловетреных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания. Они могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения, - пришли к выводу ученые.
По словам представителей Росрыболовства, в последние годы выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспия происходят периодически. Похожие случаи зафиксировали в 2012 и 2016 годах.
Напомним, в декабре прошлого года на западном побережье Каспия начали обнаруживать десятки тушек мертвых тюленей. Всего обнаружили более 300 животных.