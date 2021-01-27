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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 1092

Причину массовой гибели тюленей на Каспии назвали ученые

По версии ученых, тюлени на Каспии погибли из-за выброса природного метана или сопутствующих газов. Об этом сообщает информационное агентство ria.ru.

Фото из архива Lada.kz
Вероятной причиной массовой гибели тюленей на Каспии мог стать выброс природного метана или сопутствующих газов. Сейсмическая активность в совокупности со штилем могли усугубить экологическую ситуацию, сообщает ria.ru со слов представителей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее предполагалось, что животные стали жертвой рыбного промысла или умерли из-за интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами. Эти предположения не подтвердились.

- В качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии рассматривается выброс природного газа, который может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра, - указано в сообщении ВНИРО.

Ученые отметили, что для Каспийского моря характерны нефтяные и газовые выбросы, которые усиливаются при сейсмоактивности. В ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия зарегистрировали более 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 баллов. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до 1 метра в секунду.

- В маловетреных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания. Они могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения, - пришли к выводу ученые.

По словам представителей Росрыболовства, в последние годы выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспия происходят периодически. Похожие случаи зафиксировали в 2012 и 2016 годах.

Напомним, в декабре прошлого года на западном побережье Каспия начали обнаруживать десятки тушек мертвых тюленей. Всего обнаружили более 300 животных.



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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
 TANKIST (Посетители) Сегодня, 13:02
Кашаган всему виной
 
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  • Multiverse
  • Сергей Владимиров
 FL (Посетители) Сегодня, 12:32
Конечно природный газ, а человек тут не при чем... Природный газ
 
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  • tata
 Око (Посетители) Сегодня, 12:31
rastolkuy,
Всмысле, слышал?))) Пошутили так? Или вы на тоже на дистанционке? Да, легче воздуха. Этому в школе учат.

всё вижу
 
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  • Multiverse
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:08
Слышал,что метан легче воздуха,или не так?

i
 
 

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