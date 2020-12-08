Мертвых тюленей обнаружили на западном побережье Каспия

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Житель Дагестана Зиявдин Никомагомедов 4 декабря обнаружил тушки 17 тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском.
Природоохранная прокуратура, как передает «Интерфакс», проверяет данную информацию.
О причинах гибели животных высказался Заур Гапизов, директор автономной некоммерческой организации «Каспийский природоохранный центр».
- Одной из причин гибели тюленей могли стать мелкоячеистые пластиковые сети браконьеров. Тюлени попадают в них и погибают. Мы хотим добиться запрета продаж таких сетей, - подчеркнул он.
Согласно другой версии, животные могли умереть из-за большого количества сточных вод, попавших в море. Природоохранный центр планирует установить щиты с телефонами, по которым можно будет обращаться при обнаружении погибших и раненых морских животных.
Редакция Lada.kz предоставляет возможность уполномоченным органам рассказать о ситуации с морской фауной на территории Мангистауской области.
Природоохранная прокуратура, как передает «Интерфакс», проверяет данную информацию.
О причинах гибели животных высказался Заур Гапизов, директор автономной некоммерческой организации «Каспийский природоохранный центр».
- Одной из причин гибели тюленей могли стать мелкоячеистые пластиковые сети браконьеров. Тюлени попадают в них и погибают. Мы хотим добиться запрета продаж таких сетей, - подчеркнул он.
Согласно другой версии, животные могли умереть из-за большого количества сточных вод, попавших в море. Природоохранный центр планирует установить щиты с телефонами, по которым можно будет обращаться при обнаружении погибших и раненых морских животных.
Редакция Lada.kz предоставляет возможность уполномоченным органам рассказать о ситуации с морской фауной на территории Мангистауской области.