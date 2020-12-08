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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:08

Просмотров: 426

Мертвых тюленей обнаружили на западном побережье Каспия

Ситуацией с мертвыми тюленями, найденными на берегу Каспийского моря, занимается природоохранная прокуратура в Дагестане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Скриншот GoogleMaps
Житель Дагестана Зиявдин Никомагомедов 4 декабря обнаружил тушки 17 тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском.





Природоохранная прокуратура, как передает «Интерфакс», проверяет данную информацию.

О причинах гибели животных высказался Заур Гапизов, директор автономной некоммерческой организации «Каспийский природоохранный центр».

- Одной из причин гибели тюленей могли стать мелкоячеистые пластиковые сети браконьеров. Тюлени попадают в них и погибают. Мы хотим добиться запрета продаж таких сетей, - подчеркнул он.

Согласно другой версии, животные могли умереть из-за большого количества сточных вод, попавших в море. Природоохранный центр планирует установить щиты с телефонами, по которым можно будет обращаться при обнаружении погибших и раненых морских животных.

Редакция Lada.kz предоставляет возможность уполномоченным органам рассказать о ситуации с морской фауной на территории Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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Maska (Посетители) Сегодня, 19:51
Цитата: Multiverse
Интересно, россияне также оперативно сожгут все туши и не оставят ни чего для экспертизы ?


А что экспертиза даст? Без неё чётко понятно, что Каспий уничтожается практически со всех сторон. Особенно со стороны Баку, если были там - это просто жесть. Берега залиты плёнкой нефти и это чётко видно. У нас всё таки такого тут нет.

Но всё же истинная причина гибели птиц и тюленей не совсем ясна. Если действительно углубиться в тему - то вопросов становится только больше.

Лично я думаю, что нечто меняется на уровне самой природы, а наш, человеческий фактор лишь немного усиливает эти изменения в худшую сторону.
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:46
Интересно, россияне также оперативно сожгут все туши и не оставят ни чего для экспертизы ? Так у нас несколько лет назад сделали, быстро улики спалили.
 
 

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