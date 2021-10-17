Очередное землетрясение произошло на Каспии

Фото с Google Maps
Подземные толчки магнитудой 3,1 балла зарегистрированы на глубине 62 километра 16 октября в 22:44 по местному времени.
Землетрясение произошло примерно в 354 километрах от Актау.
Координаты эпицентра 40°30′0″ северной широты, 51°42′36″ восточной долготы.
Напомним, 15 октября в акватории Каспия произошло землетрясение магнитудой три балла.
Землетрясение произошло примерно в 354 километрах от Актау.
Координаты эпицентра 40°30′0″ северной широты, 51°42′36″ восточной долготы.
Напомним, 15 октября в акватории Каспия произошло землетрясение магнитудой три балла.
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