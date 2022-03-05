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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 4626

Непогода в Мангистау: Последствия сильного ветра сняли на видео и фото

О последствиях сильного ветра за ночь рассказали в ДЧС региона и горожане.

Коллаж
Так, в ночь на 5 марта в 02:30 в посёлке Кызылтобе Мунайлинского района по улице Сагыныш в результате сильного ветра сорвало кровлю временного строения на территории дома №30 на площади 50 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. В результате повреждены две опоры воздушной линии электропередачи. На ремонтно-восстановительные работу задействовано с АО «МРЭК» и ГКП «МангистауЭнерго» семь единиц техники и 27 человек. Ремонтно-восстановительные работы завершены в 09:00 в полном объёме. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Непогода в Мангистау: Последствия сильного ветра сняли на видео и фото


В 03:35 в селе Жетыбай из-за сильного ветра снесло крышу недостроенного здания вдоль дороги, перекрыв её. Спасатели благополучно освободили проезжую часть. Никто не пострадал.



В Актау момент падения кровли запечатлели на видео.



В 14 микрорайоне в результате погодных условий накренился продуктовый ларёк.

Непогода в Мангистау: Последствия сильного ветра сняли на видео и фото


При обрушении облицовки дома в Актау пострадал автомобиль.

Непогода в Мангистау: Последствия сильного ветра сняли на видео и фото


Помимо этого в Актау на одном из перекрёстков рухнул светофорный столб.



Дверь на балкон в одной из новостроек расшаталась в результате непогоды.



Металлическая кровля на одной из высоток начала обрываться.

Непогода в Мангистау: Последствия сильного ветра сняли на видео и фото


Также два случая падения деревьев сняли жители Актау.

Непогода в Мангистау: Последствия сильного ветра сняли на видео и фото


Часть ограждение строительного участка согнулась и упала на тротуар.





Обвисающую кровлю с объекта также сняли в селе Мангистау.



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Комментарии ( 2 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:35
Раньше строили на совесть и с умом.В наше время сейчас-строят без совести и без ума.Вот и получили последствия.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:21
блин shock вот хорошо, что эта дверь никуда не улетела. ужас.
 
 

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