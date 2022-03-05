Непогода в Мангистау: Последствия сильного ветра сняли на видео и фото

Так, в ночь на 5 марта в 02:30 в посёлке Кызылтобе Мунайлинского района по улице Сагыныш в результате сильного ветра сорвало кровлю временного строения на территории дома №30 на площади 50 квадратных метров.Жертв и пострадавших нет. В результате повреждены две опоры воздушной линии электропередачи. На ремонтно-восстановительные работу задействовано с АО «МРЭК» и ГКП «МангистауЭнерго» семь единиц техники и 27 человек. Ремонтно-восстановительные работы завершены в 09:00 в полном объёме. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.В 03:35 в селе Жетыбай из-за сильного ветра снесло крышу недостроенного здания вдоль дороги, перекрыв её. Спасатели благополучно освободили проезжую часть. Никто не пострадал.В Актау момент падения кровли запечатлели на видео.В 14 микрорайоне в результате погодных условий накренился продуктовый ларёк.При обрушении облицовки дома в Актау пострадал автомобиль.Помимо этого в Актау на одном из перекрёстков рухнул светофорный столб.Дверь на балкон в одной из новостроек расшаталась в результате непогоды.Металлическая кровля на одной из высоток начала обрываться.Также два случая падения деревьев сняли жители Актау.Часть ограждение строительного участка согнулась и упала на тротуар.Обвисающую кровлю с объекта также сняли в селе Мангистау.