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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 1256

Водитель с пассажиром погибли: автомобиль из Мангистау «влетел» под прицеп грузовика на юге страны

Видео с последствиями аварии появилось в Сети.

Кадр видео
По сообщению департамента полиции Жамбылской области, ДТП произошло 6 апреля примерно в 02:30 на 221 километре автодороги республиканского значения «Западная Европа - Западный Китай».

Водитель BMW 520, следуя из Алматы в направлении Тараза, не справился с управлением и столкнулся с прицепом грузового транспорта Volvo под управлением 32-летнего жителя Туркестанской области.

В результате аварии водитель и пассажир BMW 520 скончались на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Назначены необходимые экспертизы.

Дорожная полиция в очередной раз напоминает об обязанности соблюдения скоростного режима.




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