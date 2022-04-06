Водитель с пассажиром погибли: автомобиль из Мангистау «влетел» под прицеп грузовика на юге страны

По сообщению департамента полиции Жамбылской области, ДТП произошло 6 апреля примерно в 02:30 на 221 километре автодороги республиканского значения «Западная Европа - Западный Китай».Водитель BMW 520, следуя из Алматы в направлении Тараза, не справился с управлением и столкнулся с прицепом грузового транспорта Volvo под управлением 32-летнего жителя Туркестанской области.В результате аварии водитель и пассажир BMW 520 скончались на месте происшествия.По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).Назначены необходимые экспертизы.Дорожная полиция в очередной раз напоминает об обязанности соблюдения скоростного режима.