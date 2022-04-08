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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 1197

Департамент полиции Мангистау: водитель иномарки заехал на железнодорожный переезд в Жанаозене

Водитель иномарки заехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда приближался тепловоз. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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Водитель автотранспорта Mercedes-Benz не остановился на стоп-линии во время приближения тепловоза.

- Водитель не уступил дорогу тепловозу марки ТЭМ-2 7740 и совершил столкновение. На водителя автомашины Mercedes-Benz составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангитауской области.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 8 апреля, в Жанаозене на железнодорожном переезде.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:04
НА!, номер посмотрите!...Очередной нарушитель ПДД, из серии армянбетов, и с ново Узень "отличилась"...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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