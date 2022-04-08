Департамент полиции Мангистау: водитель иномарки заехал на железнодорожный переезд в Жанаозене

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Водитель автотранспорта Mercedes-Benz не остановился на стоп-линии во время приближения тепловоза.
- Водитель не уступил дорогу тепловозу марки ТЭМ-2 7740 и совершил столкновение. На водителя автомашины Mercedes-Benz составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангитауской области.
Напомним, ДТП произошло сегодня, 8 апреля, в Жанаозене на железнодорожном переезде.
- Водитель не уступил дорогу тепловозу марки ТЭМ-2 7740 и совершил столкновение. На водителя автомашины Mercedes-Benz составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангитауской области.
Напомним, ДТП произошло сегодня, 8 апреля, в Жанаозене на железнодорожном переезде.