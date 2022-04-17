Вертолет подключили к поискам пропавшей девушки в Мангистау

Спасательная операция. Фото предоставили в ДЧС региона
В минувшую пятницу, 15 апреля, в поисковой операции приняли участие спасатели на вертолете МИ-8. Ближе к полудню к поиску присоединились еще пять человек.
Облет велся на очень малой высоте в радиусе 50 километров в северной и северо-восточной части Бейнеуского района. Особое внимание уделялось впадинам, ущельям и скалам.
К сожалению, исследование не увенчалось успехом, и спасатели вернулись на место дислокации.
Напомним, местная жительница 29 марта около 11:00 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
Облет велся на очень малой высоте в радиусе 50 километров в северной и северо-восточной части Бейнеуского района. Особое внимание уделялось впадинам, ущельям и скалам.
К сожалению, исследование не увенчалось успехом, и спасатели вернулись на место дислокации.
Напомним, местная жительница 29 марта около 11:00 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
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