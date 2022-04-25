Президент поручил установить истинные причины гибели срочника из Мангистауской области

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой - гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.
- Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность. Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего, - говорится в сообщении.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя четыре дня после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника из Мангистау.
- Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность. Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего, - говорится в сообщении.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя четыре дня после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника из Мангистау.
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