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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:17

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Президент поручил установить истинные причины гибели срочника из Мангистауской области

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил тщательно расследовать и установить истинные причины гибели срочника в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника
Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой - гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.

- Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность. Президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего, - говорится в сообщении.

Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя четыре дня после призыва.

В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника из Мангистау.



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